Poudarili so, da je tovrstrnih zlorab vedno več, zaustaviti pa jih je težko, saj nimajo dovolj ljudi, da bi to pregledovali. Foto: Facebook/Humanitarček

Društvo Humanitarček je opozorilo, da v zbirališčih humanitarne pomoči prihaja do številnih zlorab. Po pomoč, namenjeno tistim, ki so jih prizadele poplave, namreč prihajajo tisti, ki pomoči ne potrebujejo, ter odnašajo ogromne količine sredstev in jih prodajajo naprej. Vse, ki so to storili, pozivajo, da stvari vrnejo.

V zapisu, ki so ga objavili na svojem profilu na Facebooku, so izpostavili nekaj primerov nedavne zlorabe pomoči.

Moški, ki je iz zbirnega centra odnesel 30 lopat in jih nameraval razdeliti, nato pa jih na dan solidarnosti prodajal ob cesti v Mozirju, ženska, ki si je v Prevaljah naložila poln avto pralnega praška in gelov, par srednjih let, ki je v Prevaljah dobesedno izpraznil skladišče, kljub temu da ju poplave niso prizadele, mlajša ženska, ki je v Komendi zbrala čistila, kasneje pa jih prodala na Bolhi, je le nekaj primerov zlorab pomoči, na katere so opozorili v društvu in dodali, da "nas je za vse sram!"

Vse, ki so pomoč izkoristili, prosijo, da stvari prinesejo nazaj

Poudarili so, da je tovrstnih zlorab vedno več, zaustaviti pa jih je težko, saj nimajo dovolj ljudi, da bi to pregledovali. Ravno s tem namenom pozivajo, da je pomoč ciljna in ciljana, zato so številna mesta pomoči zdaj zaprta, da bi se zlorabe v čim večji meri preprečile.

"Mogoče boste rekli, da ima vsaka zgodba dve plati, verjetno res. A še predobro vemo, kako je, ko pomoč ne pride do tistih, ki jo potrebujejo. Mi ne moremo biti policija, lahko pa vsak od vas odreagira, če kaj takšnega zazna na terenu. In navadno je pred objavo na Facebooku hitrejše in učinkovitejše, da se poskusimo s tistim, ki si v avto nalaga že 30. Ariel prašek, pogovoriti," so zapisali.

Vse, ki so tovrstno pomoč na kakršenkoli način izkoristili, so prosili, da stvari do jutri zvečer prinesejo nazaj. "Lahko anonimno, samo odložite. Nihče namreč ne potrebuje celih kartonov pralnega praška. Nenazadnje imamo tudi nadzorne kamere, vsi avtomobili pa imajo registrske oznake. Dajmo biti odrasli. To, kar ste naredili, res ni lepo," so dodali.

Za konec so vse, ki želijo pomagati, pozvali, da pomoč predajo Zvezi Prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje, ki s projektom Botrstvo in Veriga dobrih ljudi skrbijo za družine, ki potrebujejo pomoč.