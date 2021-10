V hudi nesreči umrl 26-letni voznik

Po sedanjih ugotovitvah je 26-letni voznik, v njegovem vozilu sta bila še dva sopotnika, stara 26 in 28 let, vozil po omenjeni cesti iz smeri naselja Kamno proti Volarski ravnini. Med vožnjo je v ostrem desnem in nepreglednem ovinku ter mokrem in spolzkem vozišču voznik izgubil nadzor na vozilom, avto je zaneslo v levo čez neprekinjeno ločilno črto na nasprotno smerno vozišče in nato na bankino ob levem robu vozišča, kjer je trčilo v drevo, so sporočili s PU Nova Gorica.

Pri trčenju je 28-letnega sopotnika na zadnjem desnem sedežu vrglo iz osebnega vozila, medtem ko sta 26-letni voznik in 26-letni sopotnik ostala ukleščena v vozilu. Voznik na kraju tragične nesreče ni kazal znakov življenja oz. je podlegel hudim telesnim poškodbam, oba omenjena sopotnika v vozilu sta v nezgodi utrpela hude telesne poškodbe.

Policija je o nesreči obvestila tudi okrožno državno tožilko in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici. V nadaljevanju je bila s strani preiskovalnega sodnika odrejena sodna obdukcija, da bi ugotovili natančen vzrok smrti.

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč v letošnjem letu umrlo osem ljudi.