Obiskovalcem bo kroženje po Brdih, za kar smo pripravili tudi brezplačen avtobusni prevoz, razprlo tudi nove poglede na briško terasirano pokrajino, ki je edinstvena v tem delu Evrope, so še prepričani organizatorji.

Obiskovalcem bo kroženje po Brdih, za kar smo pripravili tudi brezplačen avtobusni prevoz, razprlo tudi nove poglede na briško terasirano pokrajino, ki je edinstvena v tem delu Evrope, so še prepričani organizatorji. Foto: Shutterstock

Festivalsko dogajanje se seli v pet briških vasi: Kojsko, Gonjače, Kozano, Medano in na Dobrovo. V njihovih središčih bodo obiskovalci našli stojnice z briškimi češnjami in lokalnimi proizvodi, domačini jim bodo ponudili glasbeni in animacijski program ter različne delavnice.

Obiskovalci bodo na letošnjem festivalu lahko spoznavali briško tradicijo in življenje v Goriških brdih nekoč in danes skozi različne etnološke vsebine. Ogledali si bodo lahko različne filme, razstave fotografij in še mnogo drugega.

"Nov koncept praznika je nastal v sodelovanju z domačini. V pogovoru z njimi in z Darinko Sirk, ki je pred skoraj šestimi desetletji dala pobudo za organizacijo Praznika češenj, smo skupaj ugotovili, da je prvotni koncept praznika izpel svojo zgodbo," je na predstavitvi letošnjega dogajanja na novinarski konferenci povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

V Brdih ponujajo pestro dogajanje

Veliko bo tudi športno-rekreativnega dogajanja. Poleg kolesarskega maratona, ki bo kolesarje iz Ljubljane po 108 kilometrov dolgi progi pripeljal v Goriška brda, so tu tudi različni pohodi in individualni kolesarski izleti. Med njimi je zagotovo najbolj poznan Pohod od češnje do češnje, ki ga pripravljajo v nedeljo. Ob letošnjem prazniku pa se bodo spomnili tudi na 50-letnico Nogometnega kluba Brda.

Praznično dogajanje se je sicer začelo že s četrtkovo slavnostno sejo Občinskega sveta Brda, saj Občina Brda ob prazniku češenj praznuje tudi občinski praznik.

Festival briške češnje si želijo v prihodnosti nadgraditi z organizacijo mednarodnega kongresa o briški češnji ter organizacijo različnih doživetij, povezanih z briško češnjo, skozi vse leto.