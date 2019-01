V Gorici shoda neofašistov in antifašistov

Neofašisti shod v Gorici organizirajo nekaj mesecev po shodu CasaPound v Trstu, ki se ga je novembra lani udeležilo več tisoč ljudi. Povod za tokratni shod v Gorici je obletnica bitke na Trnovem pri Gorici, kjer so v drugi svetovni vojni pripadniki narodnoosvobodilnega boja premagali člane X Masa.

Neofašisti slovesnost ob tej obletnici pripravljajo že več let, lani pa je člane X Masa med drugim sprejel župan Gorice Rodolfo Ziberna. Ta se je letos, morda tudi zaradi številnih negativnih odzivov javnosti, temu odpovedal.

Župan Nove Gorice: Tovrstne provokacije so nevarne

Stranka Slovenska skupnost je ravnanje občinskih mož kljub določilom italijanske ustave, ki prepovedujejo obujanje fašističnih organizacij, simbolov in sloganov, označila za nesprejemljivo. Člane in somišljenike je pozvala, da se v čim večjem številu udeležijo današnjega antifašističnega shoda in s tem "izpričajo večinsko zavzetost za ideale demokracije, miru, solidarnosti, sožitja, spoštovanja in svobode".

Pred za danes napovedanim shodom neofašistov v Gorici se je oglasil tudi novi župan sosednje Nove Gorice Klemen Miklavič ter opozoril, da so tovrstne provokacije nevarne in da jih ne smemo podcenjevati.