V enem tednu več kot 37 tisoč prenosov aplikacije #OstaniZdrav

Aplikacijo #OstaniZdrav, ki je za uporabnike naprav z androidom na voljo od prejšnjega ponedeljka, si je do nedelje do 13. ure naložilo 37.400 uporabnikov, so za STA navedli na ministrstvu za javno upravo. Po njihovih navedbah so odzivi uporabnikov pozitivni, hvalijo predvsem enostavno uporabo in nizko porabo baterije, kljub delujočemu bluetooth.

Aplikacija #OstaniZdrav, ki je za uporabo v Sloveniji prilagojena različica nemške aplikacije Corona-Warn-App za spremljanje stikov z okuženimi z novim koronavirusom, je v trgovini Google Play na voljo od minulega ponedeljka od 16. ure. V prvih 24 urah si jo je po navedbah ministra za javno upravo Boštjana Koritnika namestilo okoli 5000 uporabnikov.

Od torka pod okriljem ministrstva za javno upravo deluje tudi enotni klicni center za dodatno tehnično pomoč v zvezi z aplikacijo. V njem so do danes zabeležili 213 klicev. Najpogostejša vprašanja se po navedbah ministrstva nanašajo na postopek in pomoč pri nameščanju aplikacije, na to, kdaj bo aplikacija na voljo za operacijski sistem iOS, kako delujeta aplikacija in sistem beleženja stikov, zakaj je treba imeti vklopljeno lokacijo, kaj je koda TAN in kako jo pridobijo, vprašanja pa so povezana tudi z jezikom aplikacije.

NIJZ ne bo zbiral, koliko kod TAN bo izdanih

Na vprašanje, koliko desetmestnih kod TAN, ki jih prejmejo posamezniki s potrjeno okužbo z novim koronavirusom, je bilo v prvem tednu vnešenih v aplikacijo, so na ministrstvu pojasnili, da te podatke v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) še zbirajo in analizirajo ter da jih bodo sporočili predvidoma v naslednjih dneh.

Na NIJZ pa so za STA pojasnili, da ne zbirajo podatkov o tem, koliko kod je bilo izdanih na NIJZ in jih tudi ne bodo zbirali. Znova pa so poudarili, da je aplikacija lahko "pomembno (pomožno) orodje za obvladovanje širjenja okužbe nalezljive bolezni, ne more pa nadomestiti epidemiološkega dela, ki bo še naprej intenzivno potekalo", poroča STA.

Za iOS do konca meseca

Na ministrstvu za javno upravo pa so glede ocene prvih učinkov aplikacije navedli, da je ministrstvo tehnični skrbnik aplikacije, da pa je aplikacija izjemno pomembna dodatna pomoč pri preprečevanju nenadzorovanega širjenja okužbe, tako za državljane kot tudi za epidemiologe. "Kot smo večkrat poudarili, je aplikacija kamenček v mozaiku soočanja z virusom. Njena uporaba torej ne pomeni, da je uporabnik avtomatsko varen pred koronavirusom in vam zato ni treba upoštevati navodil NIJZ. Nošenje mask, higiena rok in primerna varnostna razdalja morajo postati in ostati del našega vsakdana," so pozvali.

Pojasnili so še, da vse aktivnosti potekajo v smeri, da bi bila aplikacija za uporabnike operacijskega sistema iOS na voljo do konca meseca, kot je minister že večkrat napovedal.