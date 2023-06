Dvomi o Salonitovih emisijskih poročilih

Vodilni v Salonitu Anhovo so na torkovi izredni seji občinskega sveta v Kanalu predstavili načrte za povečan sosežig, civilna iniciativa Danes pa je predstavila analizo emisijskih poročil Salonita, v katerih vidi skrb vzbujajoče prakse. Svetniki so občini naložili, naj jo preuči in po potrebi poda prijavo suma kršitve okoljevarstvenega dovoljenja.

Izredna seja je bila sicer namenjena pogovoru o sosežigu in varnostnih mehanizmih cementarne Salonit Anhovo, so pa v iniciativi EKO Anhovo zunaj dnevnega reda predlagali omenjeni sklep, ki je bil na koncu tudi izglasovan. Občinski upravi so z njim naložili, da preuči izsledke civilne iniciative Danes in poda prijavo pristojnim organom, če za to obstaja utemeljena pravna podlaga.

Civilna iniciativa je preučila dnevna poročila trajnih meritev s polurnimi povprečnimi vrednostmi izpustov iz Salonita, ki se v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) pošiljajo samodejno, letno poročilo NLZOH o trajnih meritvah izpustov snovi v zrak ter poročilo o občasnih meritvah, pa tudi okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2007 s spremembami.

Precej nerazumljivega

Po njihovem mnenju je nerazumljivo, da se pri merjenju dušikovih oksidov upošteva 20-odstotna merilna negotovost, čeprav je naprava specificirana z 10-odstotno merilno negotovostjo. Pri upoštevanju tega kriterija bi na primer cementarna v letu 2022 kar 34-krat prekoračila dnevne mejne vrednosti in 3.766 polurnih mejnih vrednosti za dušikove okside, so opozorili.

Cementarni so očitali tudi, da so polurne mejne vrednosti za več parametrov velikokrat presežene, na kar v Salonitu odgovarjajo, da se to zgodi zaradi specifičnosti postopka žganja rude in da so zanje edino merodajne dnevne vrednosti, ki se izračunajo iz povprečja polurnih odčitkov.

Sum, da sistem za avtomatsko regulacijo doziranja odpadkov ne deluje

V civilni iniciativi so še navedli, da v cementarni nikoli niso prenehali dozirati odpadkov, četudi so emisijski podatki kazali na nepravilnosti v delovanju; vsaj v enem primeru celo več dni skupaj. To sproža sum, da sistem za avtomatsko regulacijo doziranja odpadkov ne deluje, trdijo v civilni iniciativi. V cementarni odgovarjajo, da občasne težave v delovanju ne pomenijo čezmerne obremenitve okolja in da zaustavitev doziranja ni potrebna.

Po mnenju iniciative je šlo pri uradni izjavi cementarne, da so merilne naprave trajnih meritev emisij v letu 2022 delovale nemoteno, za laž oziroma zavajanje, saj emisijski podatki kažejo nasprotno. V cementarni so na ta očitek odgovorili, da nemoteno delovanje ne pomeni, da sistem občasno ne deluje oziroma ima težave.

Civilni iniciativi se zdi sumljivo tudi delovanje cementarne v času občasnih meritev − gre za meritve fluoridov, kloridov in težkih kovin, ki se izvajajo dvakrat letno v razmaku šestih mesecev. Zanimivo se jim je zdelo dejstvo, da so v cementarni navedene snovi vzorčili minimalno časa − to je trikrat po 30 minut za vse, razen za dioksine in furane, ki imajo predpisano vsaj šesturno meritev.

Iz podatkov o uporabi alternativnih goriv izhaja, da so v cementarni v času teh meritev znižali oziroma celo popolnoma prekinili vnos alternativnih goriv oziroma odpadkov. V cementarni so na to odgovorili, da to zagotovo ni bilo v povezavi z izvajanjem meritev in da popolnoma nenapovedane meritve niso mogoče, saj morajo izvajalcem v vsakem primeru omogočiti dostop do proizvodne linije.

Civilna iniciativa Danes je v poročilih našla še več po njihovem mnenju sumljivih podatkov. Med drugim so zaznali razhajanje med sporočeno in izmerjeno količino sosežigalnih odpadkov ter večdnevna obdobja, ko so nekateri od sporočenih podatkov popolnoma enaki − kot da bi bili prekopirani.

"Vse je skladno z zakonodajo"

V Salonitu Anhovo so očitke še enkrat zavrnili tudi v današnjem sporočilu za javnost. Kot so poudarili, je njihovo delovanje v celoti skladno z zakonodajo. Kot enega najbolj neutemeljenih so izpostavili očitek, da naj bi nezakonito presegali največjo dovoljeno količino odpadkov, ki naj bi bila 93.400 ton letno.

Iz javno dostopnega okoljevarstvenega dovoljenja za Salonit Anhovo je razvidno, da veljavno dovoljenje dopušča sosežig skupne količine vseh odpadkov največ 108.960 ton na leto. Te maksimalne količine nismo nikoli presegli.

Neresničen je po njihovih navedbah tudi očitek civilne iniciative, da naj ne bi izvajali meritev temperature na točki HT40, ki je procesni parameter. "Podatke o meritvah za preteklih pet let smo posredovali tako agenciji za okolje kot Občini Kanal ob Soči," so zatrdili.

Napovedali so, da bodo po prejemu gradiva z izredne seje to skrbno pregledali in nato podali dodatna pojasnila. "Prepričani smo, da nas lahko le spoštljiv dialog, ki temelji na podatkih, pripelje do grajenja zaupanja in boljših rešitev za vse deležnike," so zapisali.

Glede načrtovanih posodobitev cementarne pa so navedli, da gre za pomemben korak k zmanjšanju ogljičnega odtisa in vplivov njihovega delovanja na okolje ter za razvojno priložnost za celotno regijo. "Presoja vplivov na okolje, ki bo del pridobivanja potrebnih dovoljenj, bo omogočala argumentirano razpravo z vključevanjem strokovne javnosti in bo ponudila odgovore na vprašanja vseh deležnikov," so dodali.