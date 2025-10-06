V DZ predstavitev proračunov za prihodnji dve leti

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

državni zbor | Predlog proračunskih dokumentov je vlada sprejela 25. septembra, ko je Boštjančič kot prednostna področja v prihodnjih dveh letih navedel znanost, stanovanja, investicije, gospodarstvo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost. | Foto STA

Predlog proračunskih dokumentov je vlada sprejela 25. septembra, ko je Boštjančič kot prednostna področja v prihodnjih dveh letih navedel znanost, stanovanja, investicije, gospodarstvo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost.

Foto: STA

Poslanci se bodo danes v DZ zbrali na izredni seji, na kateri bodo prisluhnili predsedniku vlade Robertu Golobu in finančnemu ministru Klemnu Boštjančiču, ki bosta predstavila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Vsebinske razprave tokrat še ne bo, saj jo bodo najprej opravili na sejah delovnih teles DZ.

Za leto 2026 je DZ proračun sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se odhodki zvišujejo za 3,2 odstotka na 17,7 milijarde evrov, medtem ko naj bi se prihodki zmanjšali za 2,1 odstotka na 15,6 milijarde evrov. V letu 2027 se bo ob načrtovanih 16 milijardah evrov prihodkov poraba povečala na 18,1 milijarde evrov.

Primanjkljaj naj bi znašal 2,1 milijarde evrov

Proračunski primanjkljaj naj bi tako v obeh letih znašal 2,1 milijarde evrov, kar je 2,9 oz. 2,8 odstotka BDP.

Spremembe proračuna bi lahko sprejemali na novembrski seji DZ

Predlog proračunskih dokumentov je vlada sprejela 25. septembra, ko je Boštjančič kot prednostna področja v prihodnjih dveh letih navedel znanost, stanovanja, investicije, gospodarstvo, pokojninsko in zdravstveno varstvo ter odpornost in varnost.

Po današnji predstavitvi bo stekla razprava na sejah parlamentarnih odborov, ki so sklicane v prihodnjih dneh. Spremembe proračuna za leto 2026 in proračun za leto 2027 bi nato lahko poslanci skupaj z zakonom o izvrševanju proračunov in preostalimi proračunskimi dokumenti sprejemali na novembrski seji DZ.

