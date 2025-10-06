Finančni minister Klemen Boštjančič v tokratnem Spotkastu pove, da je letošnji proračunski primanjkljaj "drugi najnižji v zadnjih šestih letih" in da Slovenija ostaja med državami Evropske unije z najnižjimi primanjkljaji. Med izzivi mandata izpostavi tri velike krize – energetsko kot posledico ruske agresije na Ukrajino, visoko inflacijo zadnjih desetletij ter poplave, eno najobsežnejših naravnih nesreč v zgodovini države. Kljub tem obremenitvam, pravi, vlada povečuje vlaganja v šolstvo, zdravstvo in stanovanjsko politiko. Med ključne politike tega mandata uvršča tudi dolgotrajno oskrbo, ki je bila dolgo odlagana, zdaj pa ima prvič sistemski vir financiranja.

Minister v pogovoru pojasnjuje, da je predlog obvezne božičnice del širših prizadevanj vlade za razbremenitev dela. Že od začetka mandata se, pravi, soočajo s kritikami, da so plače v Sloveniji preveč obremenjene, zato vlada predlaga ukrep, s katerim želi zaposlenim zagotoviti dodatno izplačilo ob koncu leta – podobno kot pri regresu – brez davkov in prispevkov.

Božičnica bi bila po predlogu vlade enaka za vse, kar pomeni razbremenitev podjetij in višje neto izplačilo zaposlenim. Ukrep naj bi po ministrovih besedah najbolj pomagal tistim z nižjimi dohodki: "Za nekoga z visoko plačo 640 evrov ne pomeni veliko, medtem ko za nekoga z minimalno ali povprečno plačo pomeni veliko več."

Boštjančič zavrača očitke, da gre za populističen ukrep: "Če tri leta poslušamo, da so plače previsoko obremenjene, in nato predlagamo ukrep razbremenitve, pa smo spet na udaru, ker naj bi šlo za populizem – potem je res težko." Dodaja, da ukrep prinaša več enakosti, saj več kot polovica zaposlenih v zasebnem sektorju že zdaj prejema nagrade za poslovno uspešnost. Foto: Jan Lukanović

Izplačilo bi bilo, po ministrovih besedah, po vzoru regresa – decembra, ko ljudje to najbolj pričakujejo, neobdavčeno in brez prispevkov. Predlog bo zdaj predmet socialnega dialoga s socialnimi partnerji, kjer bodo razpravljali o podrobnostih, vključno z višino božičnice in možnostmi izjem za podjetja v težavah.

Normiranci: večja pravičnost sistema

Minister se je v pogovoru dotaknil tudi sprememb pri normirancih. Vlada predlaga dvig prihodkovnih pragov – na 50 tisoč evrov za popoldanske in 120 tisoč evrov za polne normirance – ter spremembe, ki bodo, kot pravi, "povečale pravičnost sistema".

Da bi sistem ohranili enostaven in predvidljiv, vlada predlaga zvišanje praga letnih prihodkov za vstop v sistem normiranih odhodkov – s 30 tisoč na 50 tisoč evrov za popoldanske in s 60 tisoč na 120 tisoč evrov za polne normirance. Prihodki nad 60 tisoč evrov bi bili obdavčeni nekoliko višje, tako da bi bil sistem še vedno ugoden, a pravičnejši in bolj primerljiv s položajem redno zaposlenih, pojasnjuje minister.

Po raziskavi Valicona za Siol skoraj dve tretjini vprašanih spremembe ocenjuje kot potrebne in pravične (31,1 odstotkov jih z njimi v celoti soglaša, 33,6 odstotkov delno), le 11,5 odstotkov pa meni, da bi moral sistem ostati nespremenjen.

Boštjančič: Najvišji primanjkljaji so bili, ko je bila na oblasti današnja opozicija

Boštjančič se tudi odziva na očitke, da vlada s proračunsko politiko vodi državo v pretirano zadolževanje. "To je ena najbolj norih stvari, kar sem jih slišal kot politik," pravi in dodaja, da so takšne ocene predvsem del predvolilne retorike. Po njegovih besedah je slika drugačna: "V zadnjih šestih letih je primanjkljaj v letošnjem letu drugi najnižji – nižji je bil samo lani. Slovenija je bila sedma država v Evropski uniji z najnižjim primanjkljajem, ta pa bo, verjamem, v povprečju ali celo pod povprečjem Evropske unije."

"To so stvari, ki se ne vidijo čez noč – dolgotrajna oskrba, šolstvo, stanovanja. A ko bodo rezultati vidni čez pet ali deset let, bo jasno, da smo delali v pravo smer." Foto: Jan Lukanović

Spomni, da je imela Slovenija v zadnjih dvajsetih letih presežek le dvakrat, "najvišji primanjkljaji pa so bili v letih 2020, 2021 in 2012 – v vseh treh obdobjih, ko je bila na oblasti današnja opozicija, ki je zdaj najbolj glasna in govori o bankrotu države." Ob tem dodaja, da se je tudi ta vlada soočila s tremi krizami, kakršnih Evropa ni doživela že desetletja: "Največja energetska kriza kot posledica ruske agresije na Ukrajino, inflacija – najvišja v zadnjih petdesetih letih – in največja naravna nesreča v zgodovini Slovenije, poplave leta 2023. Stroški teh kriz so šli v milijarde, pa se danes na to pogosto pozablja."

Dolgotrajna oskrba: korak, ki ga ni storil nihče pred nami

Med ključne reforme tega mandata Boštjančič uvršča uvedbo prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki ga po novem plačujeta tako delavec kot delodajalec – vsak po en odstotek. Sredstva so strogo namenska in jih vodi Zavod za zdravstveno zavarovanje. "Ta denar se lahko porabi samo za storitve dolgotrajne oskrbe, nikakor drugače," pojasnjuje minister.

"Dolgotrajna oskrba pomeni, da del skrbi za starejše prevzame država. To razbremeni družine in zagotavlja več dostojanstva starostnikom," dodaja.

Spomni, da so v Nemčiji za vzpostavitev takega sistema potrebovali deset let, v Sloveniji pa se pogosto pričakuje, da bo deloval že v dveh. "To ni realno – sistem potrebuje čas in kadre. Kljub temu smo prvi, ki smo ga dejansko zagnali," pravi Boštjančič.

Boštjančič: Delamo dolgoročno, ne za naslednje volitve

Minister ob zaključku pogovora sklene, da je glavni cilj vlade dolgoročna stabilnost, ne kratkoročni učinki. "Večina politike deluje kratkoročno. Mi pa smo se lotili reform, ki bodo rezultate pokazale šele čez leta – v šolstvu, stanovanjski politiki, zdravstvu in dolgotrajni oskrbi. To so temelji prihodnosti," pravi Boštjančič.