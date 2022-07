V DZ predlog sklepa o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o nalezljivih boleznih

Predlagatelji novele zakona o nalezljivih boleznih, poslanci Gibanja Svoboda, SD in Levice, so v DZ vložili predlog sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma. Ocenjujejo namreč, da zakon spada med izjeme, navedene v 90. členu ustave. Ta določa, da predmet zakonodajnega referenduma med drugim ne more biti zakon, ki odpravlja protiustavnost.

V preteklem tednu sta namreč v DZ romali dve pobudi za razpis referenduma o nedavno sprejeti noveli zakona o nalezljivih boleznih. Ta strožje kot do zdaj omejuje vlado pri vseh tistih ukrepih, ki bi lahko posegali v osnovne pravice posameznika. DZ se bo sprva seznanjal z morebitnimi vladnimi epidemičnimi ukrepi, pri podaljševanju ukrepov nad 30, 60 ali 90 dni pa bo o njih tudi glasoval.

Novela zakona o nalezljivih boleznih odpravlja neustavnost

Referendumska zakonodaja pa določa, da če se pobuda nanaša na zakon, ki po ustavi ne more biti predmet referendumskega odločanja, DZ v 14 dneh po vložitvi pobude sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, in ga objavi v uradnem listu. V sklepu se navedejo razlogi, zaradi katerih referenduma ni dopustno razpisati.

Tak predlog sklepa so zdaj pripravili predlagatelji novele, podpise pod predlog so prispevali v poslanskih skupinah Gibanje Svoboda, SD in Levica.

Kot pojasnjujejo v predlogu sklepa, novela zakona o nalezljivih boleznih odpravlja neustavnost, ki jo je junija lani ugotovilo ustavno sodišče, in sicer da je zakon v delu, ki pooblašča vlado, da prepove oziroma omeji gibanje in zbiranje, v neskladju z ustavo. Posledično so bili neustavni tudi epidemiološki vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na tej podlagi. Ustavno sodišče je zato DZ naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh mesecih, česar pa DZ za zdaj še ni storil.

Zakon ne posega prekomerno v pravice posameznika

To so sicer poskušali storiti s predlogom novele, pri oblikovanju glavnih rešitev pa je zakonodajalec sledil predvsem načelu sorazmernosti, kar pomeni, da zakon ne posega prekomerno v pravice posameznika in da se za varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi sprejemajo sorazmerni ukrepi glede na oceno tveganja, navajajo predlagatelji sklepa.

Menijo tudi, da rešitve sledijo načelu delitve oblasti, saj iz odločb ustavnega sodišča izhaja, da je zakonodajalec z dozdajšnjo ureditvijo dajal izvršilni veji preširoko polje proste presoje pri odločanju o posameznih ukrepih. Kot ob tem poudarjajo, novela uvaja tudi poseben način parlamentarnega nadzora nad ukrepi. Prav tako je zakonodajalec sledil načelu zakonitosti, ki zahteva, da morajo biti zakoni skladni z ustavo, podzakonski akti, ki jih za izvajanje ukrepov iz 39. člena sprejema vlada, pa morajo imeti zakonsko podlago.

Ob tem še opozarjajo, da referendum ne sme pomeniti odločanja o tem, ali naj se protiustavno stanje, ki ga je ugotovilo ustavno sodišče, še nadaljuje. "Če je namreč cilj in namen zakona odprava protiustavnosti, potem pomeni razpis zakonodajnega referenduma podaljševanje že obstoječega protiustavnega stanja," navajajo.

Čas imajo do prihodnjega tedna

DZ ima tako zdaj do prihodnjega tedna čas, da glasuje o predlogu sklepa o nedopustnosti zakonodajnega referenduma.

Če bo DZ tak sklep potrdil, lahko nato pobudnik referenduma v petnajstih dneh od objave sklepa v uradnem listu zahteva, da ustavno sodišče preizkusi ustavnost tega sklepa. Ustavno sodišče o zahtevi odloči v tridesetih dneh.