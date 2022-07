Poslanci v DZ bodo razpravljali o zdravstvenem interventnem zakonu

Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države bo odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo obravnaval danes popoldne.

Predlog vložili v inštitutu 8. marec

Predlog zakona so v parlamentarni postopek vložili v inštitutu 8. marec skupaj s skoraj 15.000 overjenimi podpisi, minuli teden ga je podprla tudi vlada. Vlagatelji so v predlog vključili 11 zakonov, spremenjenih pod vlado Janeza Janše. V preteklo stanje bi vrnili ureditve na področju sestave svetov izobraževalnih zavodov, kadrovanja v policiji in izključevanja nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z varstvom narave, iz postopkov obravnave okoljske problematike.

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema bodo člani odbora DZ za zdravstvo na mizah imeli predvidoma v sredo. Interventno zakonodajo so pripravili na ministrstvu za zdravje in med drugim naslavlja dolge čakalne dobe v zdravstvu oz. zmanjšano dostopnost do zdravstvenih storitev. Tega bi se denimo lotili z dodatki za povečan obseg dela in za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

"Razmere so akutne"

Vlada je predlog zakona v parlamentarni postopek poslala po nujnem postopku. Kot je na današnji seji kolegija dejala generalna sekretarka vlade Barbara Kolenko Helbl, so razmere akutne in terjajo takojšnjo intervencijo države. Z "nujnimi in ciljno usmerjenimi ukrepi" bo predlog omilil posledice dolgoročno nestabilnega delovanja zdravstvenega sistema, ki jih je epidemija covida-19 potencirala do mere, da je sistem povsem izčrpan in je prišel do roba zloma, je poudarila.

Kolegij je danes sledil vladnemu predlogu in sklenil, da bo DZ zakon obravnaval po nujnem postopku. Za to odločitev sta glasovali poslanski skupina Svoboda in SD, ne pa tudi koalicijska partnerica Levica. Njen koordinator Luka Mesec je že ob predstavitvi zakonodajnega predloga po petkovi seji vlade povedal, da imajo v njihovi stranki do predloga, kot je bil vložen v DZ, še nekaj zadržkov.

Skupaj s predlogom zakona je vlada v DZ poslala tudi predlog sklepa, po katerem bi bil razpis zakonodajnega referenduma o tem zakonu nedopusten. Kolegij je danes sklenil, da bo DZ o predlogu sklepa odločal na še eni izredni seji, takoj po najverjetnejši potrditvi zakona.

Tudi predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih

DZ bo sicer na izredni seji obravnaval tudi predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov ter predlog zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih. Prvi predvideva tri oblike in dva tipa skladov ter je tudi eden od mejnikov za izplačilo prvega obroka iz mehanizma za okrevanje po koronski krizi, namen drugega pa je poenotiti izhodišča za oblikovanje strokovnih in znanstvenih naslovov na vseh študijskih področjih in doseči mednarodno primerljivost.

Na dnevnem redu izredne seje DZ bo tudi predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med vlado Republike Slovenije in vlado Italijanske republike o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom.