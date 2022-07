Pravniki svarijo: Golobovi z odstavljanjem vrha RTVS kršijo ustavno ureditev

Na zahtevo poslancev Svobode in Levice, ne pa tudi SD, bo državni zbor opoldne ponovno odločal, ali bi po postopku za vojno, naravne nesreče ali preprečevanje hudih posledic za državo odstavljal generalnega direktorja RTVS, direktorja televizije in direktorja radia, vse programske svetnike, celoten nadzorni svet RTVS ... O hitrem odstavljanju namerava že popoldan razpravljati še odbor za kulturo, pravna služba državnega zbora pa je opozorila na ustavno spornost ravnanja oblasti z naglim odstavljanjem celotnega vrha, za katerega ne navaja tehtnih argumentov.

Da mora odločitev koalicije v kolegiju predsednice DZ o razglasitvi izrednih razmer za odstavitev vrha RTV potrditi še celoten državni zbor, je zahtevala poslanska skupina SDS, kjer ocenjujejo, da je to primer zlorabe poslovniških določb, ker ni izrednih razmer. Zahtevo za takojšnjo izredno sejo parlamenta o tej zahtevi SDS pa so, ker se jim mudi čim prej uzakoniti spremembe, vložili koalicijski poslanci. A brez poslancev SD.

V SD jih v petek zvečer ni bilo več ...

Na fotografiji je vodja poslanske skupine SD Jani Prednik Foto: Bojan Puhek Celotno zahtevo dveh vladnih strank vladne koalicije, ki se ji niso pridružili poslanci SD, si lahko preberete tukaj. Iz SD so nam pojasnili, da zahteve za takojšnjo izredno sejo državnega zbora v petek zvečer niso sopodpisali, ker njihovih poslancev takrat ni bilo več v Ljubljani, podpisov za sklic pa je bilo tudi brez njih dovolj. Razlog ni bil vsebinski, v SD podpirajo hitro izredno sejo, da bi zakon o RTV spremenili po nujnem postopku, so nam pojasnili.

Koaliciji se mudi, da bi lahko s spremembo zakona o RTVS čim prej imenovala svoje direktorje, svetnike in posledično urednike. Zaradi tega je za popoldan že sklicala tudi odbor za kulturo, ki bo o spremembah razpravljal pred odločanjem celotnega državnega zbora. Z revolucionarnim pristopom koalicije, ki bi s spremembo zakona po postopku za izredne razmere odstavila celoten vrh RTV, ima pomisleke zakonodajnopravna služba državnega zbora, ki opozarja tudi na ustavno spornost ravnanja vladne koalicije.

Tako so zapisali:

To svarilo v mnenju zakonodajnopravne službe sta podpisali Mira Palhartinger in vodja ZPS Nataša Voršič. A malo verjetno je, da bo to veliko vplivalo na poslance koalicije Svobode, Levice in SD v odboru za kulturo, ki hitijo, da bi te stranke čim prej prevzele vodenje RTVS in tja nastavile svoje ljudi. Se pa lahko še precej zaplete z referendumskimi procedurami.