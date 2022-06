To so globe, ki jih predvideva novi ZNB

Koalicijske poslanske skupine Svoboda, SD in Levica so v petek v državni zbor vložile predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Predlog sledi rešitvam, ki so jih pripravili v Pravni mreži za varstvo demokracije, dodanih je le nekaj popravkov, zato vlagatelji zakona DZ predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Kot zatrjujejo v poslanski skupini Svoboda, je predlog novele koalicijsko usklajen. A svojih podpisov kljub temu niso prispevali poslanci SD Meira Hot, Bojana Muršič in Damijan Zrim. Ti se sicer po pojasnilih Hotove s samo vsebino predloga načeloma strinjajo, a menijo, da bi bila primernejša obravnava po rednem postopku. Med podpisanimi poslanci prav tako ni poslanca Gibanja Svoboda Bojana Čebele, ki po pojasnilih njegove poslanske skupine nima vsebinskih zadržkov, pač pa je njegov podpis izpadel po pomoti.

Cilj predloga zakona je odprava več neskladij zakona z ustavo, ki jih je v preteklosti ugotovilo Ustavno sodišče.

Predlog zakona ne uvaja novih kazni ali povečuje glob

Novela zakona ne uvaja novih prekrškovnih postopkov ali zvišanja glob, dva odstavka zakona celo črta. V 57. členu ZNB se namreč črta 14. točka prvega odstavka in tretji odstavek.

Ukinjanje prvega odstavka pomeni, da se z globo od 400 do štiri tisoč evrov za prekršek ne kaznuje več posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena ZNB. Ta omogoča poseganje vlade v človekovo pravico do gibanja, zbiranja in prodaje blaga in izdelkov v času epidemije. Črtanje tretjega odstavka pa pomeni, da je ukinjeno kaznovanje posameznika z globo od 1.200 do 12 tisoč evrov, ki organizira zbiranje ljudi na javnem kraju, ko je zbiranje ljudi zaradi nevarnosti širjenja nalezljive bolezni prepovedano.

Še vedno pa v predlogu zakona ostaja glavnina 57. člena ZNB, ki pravi, da se z globo od 400 do štiri tisoč evrov kaznuje posameznika, ki ne upošteva ukrepa osamitve ali karantene, ne živi na naslovu izvajanja karantene, ne omeji fizičnih stikov s svojci v času karantene, navede neresnične podatke za izjavo o karanteni na domu, se ne zdravi, se izmika obveznemu cepljenju proti nekaterim nalezljivim boleznim, se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobini, zavrača zaščito z zdravili, onemogoča dezinfekcijo, zavrača higienske preglede s svetovanjem … Z enako globo se kaznuje tudi starš ali skrbnik otroka, ki je storil prekršek.

Obveznega cepljenja proti covid-19 ni v predlogu zakona

Ker so se v javnosti začele pojavljati različne interpretacije predloga zakona, ki v ljudeh spodbujajo negotovost, v Svobodi med drugim zagotavljajo, da novela zakona ne uvaja obveznega cepljenja proti covid-19. Elektronsko pošto vseh poslancev DZ so celo zapolnila sporočila nasprotnikov cepljenja, ki zahtevajo javno razpravo.

Predlog zakona ne predvideva niti dodatnega zapiranja šol, ki se jih po zagotovilih predstavnikov vlade tudi ne bo zapiralo, prav tako ne nalagajo obveznosti nošenja mask v šolah.