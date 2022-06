Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v nedeljo v Sloveniji ob 833 PCR-testih in 3.857 hitrih antigenskih testih potrdili 838 okužb s koronavirusom, kar je največ po 9. maju, ko so jih potrdili 995. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 439, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev pa je 245.