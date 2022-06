Na današnji izredni seji DZ so poslanke in poslanci s 53 glasovi za in 25 glasovi proti potrdili predlog sprememb zakona o vladi. Ta predvideva tri nova ministrstva, in sicer za solidarno prihodnost, za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter za podnebje in energijo, ki naj bi bila polno operativna s septembrom. Nekaterim ministrstvom se obeta preimenovanje in spremembe pristojnosti. S potrditvijo zakona se bo tako število ministrstev povečalo s 17 na 19 ter vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi minister brez resorja.