V dveh ljubljanskih volilnih enotah zavrnili dve kandidatni listi strank

Državna volilna komisija bo do 8. aprila javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.

Volilne komisije volilnih enot v teh dneh potrjujejo kandidatne liste, ki so jih vložile stranke in liste. Za zdaj so zavrnili kandidatno listo Zavezništva osvobodimo Slovenijo v volilnih enotah Ljubljana – Bežigrad in Ljubljana – Center. V zadnji so zavrnili tudi Listo Borisa Popoviča.

Kandidatno listo Zavezništva osvobodimo Slovenijo so v navedenih volilnih enotah zavrnili, ker iz imena skupne kandidatne liste ni bilo razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank, kot to zahteva zakon, so za STA pojasnili na Državni volilni komisiji (DVK).

Listo Borisa Popoviča pa so v volilni enoti Ljubljana – Center zavrnili, ker je bila ta vložena s premajhnim številom podpisov volivcev, ki imajo v tej enoti prijavljeno stalno prebivališče.

Preverjanje zakonitosti vloženih list

Sicer pa tudi preostale volilne enote v teh dneh preverjajo zakonitost vloženih list, do 3. aprila pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. Državna volilna komisija bo nato do 8. aprila javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.

V volilni enoti Kranj bodo tako žreb opravili v sredo, v enoti Postojna kandidatne liste potrjujejo danes, žreb pa bodo opravili v tem tednu, so navedli za STA.

V Celju potrdili vse vložene kandidatne liste

V volilni enoti Celje so vse vložene kandidatne liste že potrdili, žreb bodo opravili v torek. V Novem mestu in Mariboru kandidatne liste potrjujejo danes, prav tako bodo danes opravili tudi žreb.

V volilni enoti Ptuj so eno od vloženih kandidatnih list pozvali k dopolnitvi, žreb bodo predvidoma opravili v četrtek ali petek.

V primeru zavrnitve kandidatne liste se lahko stranke oziroma liste v roku 48 ur od prejema odločbe o zavrnitvi pritožijo na vrhovno sodišče. To mora o zadevi odločiti najpozneje v 48 urah, odločitev pa je dokončna.