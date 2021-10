Državna volilna komisija: Invalidom je na voliščih zagotovljena ustrezna raven varstva pravic

Potem ko je včeraj Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) razsodilo, da je Slovenija diskriminirala Franca Toplaka in Iztoka Mraka, ko vrhovno in ustavno sodišče nista omogočili, da na sodišču pred glasovanjem zahtevata prilagoditve volišča, je Evropsko sodišče za človekove pravice objavilo sodbo, s katero je večino očitkov pritožnikov kot neutemeljene zavrnilo, v celoti v tistem delu, ki se nanašajo na očitke o diskriminaciji pritožnikov kot invalidnih oseb pri uresničevanju volilne pravice in pravice do glasovanja na referendumu.

Smo ena redkih evropskih držav z invalidom dostopnimi volišči

Kot so navedli v pismu, je Slovenija ena redkih držav v Evropi, kjer so vsa volišča v državi invalidom dostopna. Prav tako imajo člani volilnih odborov, ki so imenovani za vsako glasovanje posebej, jasna navodila, da morajo na volišču izvesti vse primerne prilagoditve, če volivec z invalidnostjo naleti na nepremostljive ovire, da lahko svobodno odda svoj glas.

"Še naprej se bomo trudili, da bomo v Sloveniji zagotavljali visoko varstvo pravic vsem volivcem. Veseli nas, da je tudi ESČP izrecno pohvalilo hitro in konstruktivno prizadevanje Državne volilne komisije, ki je zagotovila, da sta bili volišči pritožnikov tudi že v letu 2015 invalidom dostopni, čeprav zakon tega še ni zahteval," so zapisali na Državni volilni komisiji.

Odločitev o prenehanju uporabe glasovalnih naprav v volilnih in referendumskih postopkih je razumna

Ob nekaterih zmotnih tolmačenjih sodbe, ki se pojavljajo v javnosti, so poudarili, da je sodišče v sodbi soglasno zavrnilo očitke pritožnikov o kršitvi volilne pravice pri glasovanju na referendumu o družinskemu zakoniku v letu 2015 in volitvah poslancev v Evropski parlament leta 2019 oziroma da Slovenija pri tem ne bi spoštovala pozitivnih obveznosti pri omogočanju njenega uresničevanja osebam z invalidnostjo. Ravno nasprotno. ESČP je tudi v celoti pritrdilo presoji zakonodajalca in ustavnega sodišča, da je bila odločitev o prenehanju uporabe glasovalnih naprav v volilnih in referendumskih postopkih razumna odločitev, ki temelji na preteklih izkušnjah in je skladna z mednarodnimi standardi, uveljavljenimi na tem področju. Ti namreč uporabe glasovalnih naprav ne zahtevajo, temveč so te le ena izmed možnosti, ki jo v Evropski uniji uporabljajo le tri države.

Tudi v prihodnje bodo izvrševanje volilne pravice zagotavljali vsem kategorijam volivcev

"Državna volilna komisija in preostali volilni organi si bodo tudi vnaprej prizadevali za zakonitost izvedbe volitev in referendumov ter v skladu s svojimi pristojnostmi skrbeli za učinkovito izvrševanje volilne pravice in pravice do glasovanja na referendumu vsem kategorijam volivcev," so še pojasnili v pismu.