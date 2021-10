Evropsko sodišče: Slovenija diskriminirala invalide pri volitvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je razsodilo, da je Slovenija diskriminirala Franca Toplaka in Iztoka Mraka, ko Vrhovno in Ustavno sodišče nista omogočila, da na sodišču pred glasovanjem zahtevata prilagoditve volišča.

Franc Toplak in Iztok Mrak, oba uporabnika invalidskih vozičkov, sta pred referendumom o Družinskem zakoniku leta 2015 prosila za prilagoditve volišč. Vrhovno sodišče, poročevalec je bil Erik Kerševan, je odločilo, da volivci nimajo pravice zahtevati prilagoditev volišča vnaprej, ampak šele po volitvah. Ustavnega sodišča pod vodstvom Rajka Kneza je ustavni pritožbi Toplaka in Mraka zavrglo brez obrazložitve.

Sodišče v Strasbourgu je odločilo, da jima je Slovenija kršila pravice. Vsakdo ima pravico do pravnega sredstva s preventivnim učinkom, kar pomeni, da mora volivec imeti možnost vnaprej zahtevati dostopno volišče, je zapisalo.

"Sodba ima evropske razsežnosti. V polovici evropskih držav volišča niso dostopna. Po eni strani je sodišče omogočilo invalidom, da bodo lahko vnaprej zahtevali dostopnost volišč, po drugi strani pa ni postavilo visokih standardov, ki bi zagotovili enako obravnavo volivcev invalidov," je sodbo komentiral Jurij Toplak. Foto: osebni arhiv

Uredili so rampo, ne pa notranjosti volišča

Evropsko sodišče ni ugotovilo diskriminacije pri prilagoditvi stavb in volišč. Državna volilna komisija je pri Toplaku uredila rampo, ne pa tudi notranjosti volišča. Mrak je ob obisku volišča naletel na stopnice. Po tem, ko je pred stavbo čakal, ga je mimoidoči potisnil po strmi ozki klančini v stavbo skozi zadnji vhod. Sodišče v neprilagoditvi notranjosti volišč in v tem, da je uporabnik invalidskega vozička moral zunaj čakati in vstopiti skozi zadnji vhod, ni ugotovilo kršitve Evropske konvencije o človekovih pravicah.

"Sodba je pomembna tudi, ker je ESČP prvič razširilo svojo pristojnost na referendume. Doslej se z referendumskimi spori ni ukvarjalo in je vsakič pojasnilo, da se omejuje na parlamentarne volitve," je povedal odvetnik Slavko Vesenjak, ki je zastopal oba pritožnika.

V prid Toplaka in Mraka so pri sodišču v Strasbourgu nastopile tudi Pravna fakulteta Harvard, univerza NUI Galway, Zagovornik načela enakosti in mednarodna organizacija Equinet.