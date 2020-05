V Dubrovnik prispeli slovenski pomorščaki, ki so obtičali na morju

Križarka Carnival Breeze britansko-ameriške družbe Carnival Cruise Lines je danes pripeljala v Dubrovnik okoli 1100 pomorščakov, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa dlje časa obtičali na ladjah. Poleg Slovencev so v Dubrovnik prišli tudi njihovi kolegi iz Albanije, Belorusije, Bolgarije, BiH, Hrvaške, Italije, Makedonije in Srbije.

Križarka Carnival Breeze bo zasidrana v pristanišču v Dubrovniku dva dni zaradi postopka repatriacije pomorščakov in ladijskega osebja z različnih koncev sveta. Nekateri so za hrvaški radio danes tudi dejali, da so na ladji preživeli tudi več kot dva meseca in pol, piše STA.

Foto: STA

Ladja priplula dan prej, kot je bilo načrtovano

Potem ko bodo potnike s križarke pregledali hrvaški epidemiologi, jih bodo napotili proti njihovim domovom z avtobusi ali čarterskimi poleti, je še poročal hrvaški radio. Carnival Breeze je priplul v Dubrovnik dan prej, kot je bilo načrtovano, ker se niso ustavili v Italiji.

Foto: STA

Prejšnji teden je v Dubrovnik priplula križarka Carnival Magic, s katero je prišlo 760 pomorščakov in ladijskega osebja iz več držav. Zaradi omejitev, ki jih povzroča pandemija bolezni covid-19, imajo tisoči članov posadk ladij težave pri izvajanju svojega dela in tudi pri vračanju domov. Mnogi so obtičali na ladjah v oceanih tudi več mesecev, še navaja STA.