V delovni nesreči v Radovljici se je hudo poškodovala 26-letnica

S kranjske policijske uprave so sporočili, da je v ponedeljek nekaj čez 8. uro zjutraj v enem izmed podjetij prišlo do delovne nesreče, v kateri se je hudo poškodovala 26-letna delavka. Nanjo se je namreč prevrnil tovor z ročnega viličarja.

Poškodovani so prvo pomoč na kraju nudili reševalci, ki so jo z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so sanirali razlito snov, in delovni inšpektor.

Policisti so opravili ogled nesreče in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.