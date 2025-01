V čistilno napravo pritekla visoko onesnažena odpadna voda

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik se spet sooča s problemom visoko onesnažene odpadne vode, ki priteka v sistem. V zadnjem času so zaznali ponovno povečanje količine suspendiranih snovi, kar resno ogroža učinkovitost čiščenja in s tem tudi okolje. Da bi ugotovili izvor onesnaženja, so na pristojne inšpekcijske službe ter policijo že podali tudi prijavo zoper neznanega povzročitelja.

V Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik so znatno povečanje količine suspendiranih anorganskih snovi v odpadni vodi, ki priteka z območja občine Kamnik, prvič zaznali v prvi polovici januarja, do danes pa se je količina teh snovi samo še povečala. "Meritve z online merilno sondo so na iztoku iz mehanske stopnje večkrat pokazale koncentracijo nad 400 mg/L, medtem ko se običajne vrednosti za komunalno odpadno vodo gibljejo med 60 in 300 mg/L. Na CČN smo s šestimi meritvami v zadnjih dveh tednih v januarju ugotovili, da so se presežene vsebnosti suspendiranih snovi nenehno povečevale in so 21. januarja dosegale celo 3.700 mg/L," je pojasnila direktorica Marjetka Levstek.

Vzorci neustrezne odpadne vode, ki so jih odvzeli 20. januarja. Foto: CČN Domžale-Kamnik

Te snovi, ki so lahko posledica industrijske dejavnosti, gradbeništva ali drugih virov, povzročajo težave pri čiščenju in lahko vodijo do onesnaženja okolja. Kljub intenzivnemu vzorčenju in preiskavam še vedno ni znano, kdo točno je odgovoren za to onesnaževanje. "Z vzorčenjem nadaljujemo po posameznih kanalizacijskih vejah v občini Kamnik. Prav tako so v sredo, 22. januarja, v KP Kamnik na nekaj lokacijah že pregledali kanalizacijo po različnih vejah. Nadejamo se, da bomo po vzorčenju na terenu potencialnega onesnaževalca lahko tudi identificirali," napovedujejo v podjetju.

Test je pokazal, da bi lahko problematične snovi zlahka odstranili na mestu nastanka pred iztokom v kanalizacijo. Foto: CČN Domžale-Kamnik Ob tem pojasnjujejo, da so najpogostejše vrste anorganskih koloidnih snovi v odpadnih vodah, ki povzročajo obarjanje in motnost vode, kovinski oksidi in hidroksidi, koloidni karbonati ali pa težke kovine, ki nastajajo v industrijski dejavnosti, kot so galvanizacija, rudarstvo ter obdelava kovin in rje. Vire je mogoče najti tudi v dejavnosti gradbeništva, proizvodnji gnojil, kozmetični industriji, proizvodnji čistil in detergentov ter proizvodnji premazov. Za odstranjevanje anorganskih koloidov iz odpadnih vod se uporabljajo različni postopki, kot so koagulacija in flokulacija, filtracija, sedimentacija, membranske tehnologije ter uporaba polimerov.