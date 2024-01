"Bi župan in direktor komunale tole pila?'" #video

Voda, ki teče iz pipe, je temno rjave barve in seveda je na prvi pogled opaziti, da ni uporabna za noben namen. Občina je menda težavo odpravila in voda je na pogled spet čista.

Vendar uporabnika predvsem moti dejstvo, da občina kljub nenehnim pobudam občanov težave dolgoročno ne odpravi. Kot je dejal, številni prebivalci Kresnic že dlje časa opažajo trde delce v vodi, zaradi česar je treba zelo pogosto čistiti filtre in kotličke. Trditvam občine, da je voda neoporečna za uporabo, seveda ne morejo verjeti. Voda je namreč lahko onesnažena tudi, kadar v njej ni vidnih trdih delcev.

Vprašanja v zvezi s tem smo poslali tudi na Občino Litija in na upravljalca vodovoda JP KSP Litija.

Z občine so nam poslali pojasnilo, da so se v nedeljo, po prejemu sporočila krajana Kresnic, takoj obrnili na upravljalca vodovoda JP KSP Litija. Tam so jih obvestili, da s težavo do takrat še niso bili seznanjeni, so pa nato na teren takoj poslali dežurne delavce, ki so ugotovili dve okvari na vodovodnem omrežju in zato izvedli izpiranje vodovodnega priključka.

Pojasnilo komunalnega podjetja JP KSP Litija bomo objavili takoj po prejemu.