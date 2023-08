Arso: Za onesnaženo Ljubljansko barje kriva namočenost tal in gnojila

Za površinsko vodo neobičajne so bile predvsem visoke koncentracije sulfata in izredno nizke koncentracije raztopljenega kisika.

Za površinsko vodo neobičajne so bile predvsem visoke koncentracije sulfata in izredno nizke koncentracije raztopljenega kisika. Foto: STA

Agencija za okolje je opravila terenski ogled in vzorčenje Bevškega grabna in Ljubljanice pred izlivom ter po njem. Iz vzorcev sklepa, da je obremenitev Bevškega grabna nastala zaradi izredne namočenosti tal v povezavi z gnojenjem, piše mmc rtvslo. Najprej so sicer sumili morebitno nezakonito odloženo komunalno blato, a okoljska inšpekcija ni ugotovila izvora niti našla sledi o morebitnem povzročitelju.

Agencija za okolje je terenski ogled in vzorčenje opravila prejšnjo sredo. Ugotovili so, da Bevški potok ni imel bistvenega vpliva na Ljubljanico, saj so bile vrednosti analiziranih parametrov pred izlitjem Bevškega potoka v Ljubljanico in po njem primerljive.

V primerjavi z Ljubljanico so bile v Bevškem potoku izmerjene višje vrednosti amonija, sulfata, celokupnega in raztopljenega organskega ogljika ter organsko vezanega dušika.

"Iz rezultatov odvzetih vzorcev sklepamo, da je do obremenitve Bevškega grabna prišlo zaradi izredne namočenosti tal v povezavi z gnojenjem, lahko tudi skozi dlje trajajoče obdobje. Visoka podzemna voda in padavine so iz tal intenzivneje spirale vse, kar je bilo v njih naneseno skozi leta," so še navedli pri Arso.