V centru Ljubljane neznanec zažgal policijsko vozilo

Malo po 19. uri je na Cigaletovi ulici v Ljubljani zagorelo policijsko vozilo. Prvi je požar začel gasiti občan. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, osumljenec pa še ni znan. Po do sedaj znanih podatkih dogodek ni povezan s shodom, ki je potekal na območju centra Ljubljane.

Do požara je prišlo na parkiranem službenem vozilu policije znamke Škoda octavia. Požar je takoj pričel gasiti občan, ki je požar videl, in policisti, ki so bili v bližini, tako da večja škoda na vozilu ni nastala.

Policija za zdaj osumljenca še ni našla. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.