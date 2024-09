V Celju in Izoli priprave na študij medicine

V celjski bolnišnici naj bi po dogovoru z medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani kot kampus predvidoma prevzeli izvedbo določenih predmetov fakultete, predvsem kliničnih predmetov kirurgije in interne medicine. Po dogovoru bi lahko prvi študentje celjsko bolnišnico obiskali že oktobra letos, so julija napovedali v celjski bolnišnici.

Kot je takrat dejal direktor bolnišnice Dragan Kovačić, so se z vodstvom ljubljanske medicinske fakultete dogovorili za spremembo statuta fakultete, po kateri bodo ustanovili kampus Celje. To pomeni, da bo celjska bolnišnica nekako postala podružnica ljubljanske medicinske fakultete.

Olajšan bo povečan vpis

Po besedah Kovačića bodo komplementarni z ljubljansko medicinsko fakulteto in bodo tako olajšali prihodnje povečanje števila vpisanih študentov, kar je edina trajna rešitev kadrovskih težav v Sloveniji.

Dekan ljubljanske medicinske fakultete Igor Švab je takrat ocenil, da gre za povsem realno možnost, saj podobni primeri po Evropi že obstajajo. Na vprašanje, kako bi zagotovili profesorje, pa je odgovoril, da na ljubljanski medicinski fakulteti predava nekaj profesorjev iz Celja.

Za zagotavljanje zadostnega zdravniškega kadra v državi naj bi poskrbeli tudi z uvedbo študija medicine na Univerzi na Primorskem, kjer so povedali, da trenutno poteka intenzivno usklajevanje z domačimi in tujimi strokovnjaki, ki pomagajo pri snovanju tega študijskega programa. Med drugim sodelujejo s partnericami evropske univerze Transform4Europe, katere polnopravna članica je primorska univerza od novembra lani.

V Izoli tudi v mednarodno sodelovanje

Prav tako se univerza aktivno povezuje s kliničnimi okolji, ki bodo zagotavljala pogoje za ustrezno in kakovostno izvajanje novega programa. "V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi institucijami ter kolegi namreč namerava univerza zagotoviti ustrezne kadrovske, prostorske in vsebinske pogoje za izvajanje sodobnega programa študija medicine, ki bo bodoče zdravnike opremil tako s strokovnim znanjem kot z empatijo in sposobnostjo celostne obravnave, skladno z evropskimi smernicami," so navedli na Univerzi na Primorskem.

Postopki za akreditacijo programa začnejo teči z dnem vložitve ustrezne vloge. V skladu s časovnico namerava univerza vlogo za akreditacijo študijskega programa medicina vložiti aprila prihodnje leto, so napovedali.

Premier Robert Golob in rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar sta maja letos podpisala pismo o nameri za izvajanje enovitega magistrskega študijskega programa medicine v novi stavbi Fakultete za vede o zdravju v Izoli. Pristojni zagotavljajo, da bo študij kakovosten, fakulteti v Ljubljani in Mariboru pa zaradi tega ne bosta prikrajšani.

Novi program predvidoma čez tri leta

Če bo vloga univerze za akreditacijo študijskega programa medicina uspešna, se je ministrstvo za zdravje zavezalo, da bo v okviru že načrtovane gradnje nove stavbe ob izolski bolnišnici zagotovilo dodatna sredstva za nabavo nove opreme in da bo po začetku izvajanja programa, predvidoma v šolskem letu 2027/28, v ta namen prispevalo sredstva.

Za študijsko leto 2027/28 je v novem programu medicine predvidenih sto vpisnih mest, je maja ob podpisu omenjenega pisma povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.