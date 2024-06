Splošna bolnišnica Izola si želi nazaj prostore Medicorja

Svet Splošne bolnišnice Izola je na današnji seji med drugim razpravljal o poslovnem sodelovanju z medicinskim centrom Medicor, statistiki pregledov in posegov v času zdravniške stavke in tudi o zadnjem delu prenove bolnišnice, ki je načrtovana za to poletje.

Kot je povedal strokovni direktor izolske bolnišnice Tomaž Gantar, so med časom zdravniške stavke zabeležili dobrih 900 ambulantnih pregledov manj, kot jih je bilo sicer naročenih. Ti so odpadli predvsem v prvih tednih stavke, v zadnjih mesecih je teh odpovedi veliko manj. Kljub temu je Gantar za STA poudaril, da se je celoten obseg pregledov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal, kar pripisujejo dejstvu, da se je povečalo število izdanih napotnic, sploh tistih z oznako zelo hitro.

Manj je bilo odpadlih posegov. Teh so zabeležili nekaj čez 50, šlo pa je zgolj za manjše posege, za katere bodo čakajoči dobili nove termine.

Glede sodelovanja z medicinskim centrom Medicor, ki že 20 let deluje v delu stavbe izolske bolnišnice, je direktor bolnišnice Radivoj Nardin povedal, da so zadovoljni. Izposoja tako kadra kot opreme deluje po sprejetem ceniku, vse je redno evidentirano in tudi plačano, zato v strokovnem in finančnem delu sodelovanja ne vidi težav. Po njegovih besedah pa je vse večja težava prostorska stiska, s katero se vse bolj sooča izolska bolnišnica. Ker se zavedajo, da se bodo morali prej ko slej širiti, menijo, da bi moral Medicor v bližnji prihodnosti zgraditi svoj objekt. Ob tem Nardin poudarja, da je ključnega pomena to, da ta stoji v bližini velike bolnišnice, saj je delo, ki ga opravljajo v Medicorju, pogosto vezano na sodelovanje z drugimi strokovnjaki.

Nardin je za STA potrdil tudi, da se s 1. julijem začenja še zadnji del obnove bolnišnice. V zadnjem sklopu bodo med drugim obnovili hodnik C in tako bo celotna bolnišnica z izjemo osrednjega operacijskega bloka po njegovi oceni pripravljena za delo naslednjih 30, morda tudi 40 let. Obenem obnavljajo tudi oddelek ginekologije, v prostorih porodništva urejajo klimatizacijo, v kleti pa laboratorij za izotope. Ocenjujejo, da bodo dela končana do 31. avgusta.