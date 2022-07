V celjski bolnišnici ponovno obvezna uporaba zaščitnih mask

V Splošni bolnišnici Celje so zaradi vdora koronavirusne okužbe obiski pacientov, ki so hospitalizirani na urološkem oddelku ter na oddelku za bolezni ledvic in dializo, do preklica prepovedani. Izjema so le obiski kritično bolnih pacientov, ki jih bo mogoče obiskati na podlagi dogovora z zdravnikom.