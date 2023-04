V brežiški bolnišnici spet mogoči obiski

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Splošni bolnišnici Brežice so preklicali omejitve obiskov.

V Splošni bolnišnici Brežice so preklicali omejitve obiskov. Foto: Google maps

V Splošni bolnišnici Brežice so obiski znova dovoljeni, in sicer za 15 minut dvakrat na teden, ob sredah in nedeljah, eni zdravi osebi hkrati.