V brežiški bolnišnici živo pacientko razglasili za mrtvo

Iz brežiške bolnišnice so pred dvema tednoma klicali svojce, da je njihova 80-letna mama izgubila boj z boleznijo. Vest o koncu življenja ljubljene mame se je hitro razširila, prihajati so začela sporočila sožalja svojcem. Nato pa je prišlo iz bolnišnice sporočilo, da so se zmotili in da je mama še živa, pišejo Slovensko novice.