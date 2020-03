V Boxmarku bodo danes zagnali proizvodnjo zaščitnih mask

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kidričevskem podjetju Boxmark se že vse dopoldne pripravljajo na začetek proizvodnje zaščitnih mask za potrebe države v času epidemije novega koronavirusa. Kot je povedal direktor družbe Marjan Trobiš, bo proizvodnja stekla predvidoma opoldne, potem ko so že v petek prejeli material za izdelavo.

Kot je za STA povedal direktor Boxmarka Marjan Trobiš, bo v celoti proizvodnja stekla v torek, danes morajo najprej zagotoviti maske za vse zaposlene, ki bodo sodelovali v proizvodnji.

Izdelali bodo od pet do osem tisoč mask na dan

Tedensko bodo izdelali predvidoma okoli 40 tisoč do 45 tisoč zaščitnih mask oziroma od okoli pet tisoč do osem tisoč na dan. Strojno jih bo izdelovalo 132 šivilj, ki so se prostovoljno odzvale na povabilo pri sodelovanju v projektu, ki je za Slovenijo v času pomanjkanja te nujne zaščitne opreme zelo pomemben.

Tedensko bodo v Boxmarku izdelali predvidoma okoli 40 tisoč do 45 tisoč zaščitnih mask oziroma od okoli pet tisoč do osem tisoč na dan. Foto: Ana Kovač

Ostala proizvodnja v podjetju, ki se pretežno ukvarja s šivanjem sedežnih prevlek za avtomobilsko, v zadnjem času pa vse bolj tudi za letalsko industrijo in je bil tik pred sedanjo krizo s koronavirusom v postopku prestrukturiranja, je za zdaj ustavljena. Večina od okoli 1200 zaposlenih, potem ko jih je 200 konec februarja že prejelo odpovedi, je trenutno na čakanju doma.

Pripravljenost na pomoč pri proizvodnjo zaščitnih mask so pokazali tudi v nekaterih drugih slovenskih podjetjih. Med njimi je celjsko podjetje Prevent&Deloza, kjer naj bi kmalu izdelali 30 tisoč do 40 tisoč pralnih zaščitnih mask. Najprej nameravajo z njimi oskrbeti državne porabnike, nato pa bodo na voljo tudi v trgovinah, poroča STA.