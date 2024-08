Scenaristka in režiserka Mateja Kokol, ki je poskrbela za umetniški program, je državno proslavo naslovila Med zemljo in nebom - razsežnosti prekmurske duše. V proslavo so vključena besedila Denisa Škofiča, pesmi Vlada Kreslina, uglasbena poezija Ferija Lainščka ter ljudska glasba, prepletena z elektronsko. Nastopili bodo Marko banda, Vokalna skupina BeleTinke, Balladero, Nina Dominko, Sabina Cvilak, Saša Brezovšek, Regina in Samo Budna ter Kleemar. V videoizjavah pa se bodo poleg prekmurskih dijakov iz različnih krajev Prekmurja pojavili potapljačica na vdih Alenka Artnik, astrofizičarka Andreja Gomboc in pevec Vlado Kreslin.

Dopoldne bo v Murski Soboti tudi osrednja regijska slovesnost, ki jo pripravljata Prekmursko društvo general Maister in soboška mestna občina. Govorca bosta župan Damjan Anželj ter predsednik Prekmurskega društva general Maister Murska Sobota Marjan Farič.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo pred državno proslavo popoldne v Črenšovcih položila venec ob spomeniku Jožefu Kleklu, v Murski Soboti pa ob spomeniku, ki so ga odkrili ob 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Pred državno slovesnostjo bo imel občinski svet Beltinci danes tudi slavnostno sejo, na kateri bo govorec državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Dejan Židan.

Praznik, a ne dela prost dan

S praznikom obeležujemo 105 let od ljudskega zborovanja v Beltincih, ki se je odvilo 17. avgusta 1919 in na katerem so po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici. S tem je ozemlje Prekmurja, odkar je avgusta 1919 spet pripadlo ozemlju Slovenije, izpod madžarske oblasti prešlo pod Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Dan združitve prekmurskih Slovencev je državni praznik, a ni dela prost dan.

