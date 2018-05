V Beli krajini aprila več nezakonitih prehodov meje

Na območju Policijske uprave Novo mesto so letos obravnavali 509 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Foto: Daniel Fazlić

Vodja sektorja mejne policije Generalne policijske uprave v Ljubljani Melita Močnik je v današnji izjavi za javnost v Rosalnicah kot značilnost zadnje okrepitve navedla spremembo državljanstev obravnavanih ilegalnih migrantov.

V prvem migracijskem množičnem valu so namreč obravnavali predvsem Sirce, zdaj pa se srečujejo predvsem z Alžirci, Maročani, Tunizijci in Pakistanci. Migranti sicer skoraj v vsaki vstopni državi na svoji poti zaprosijo za mednarodno zaščito, to nato zapustijo in nadaljujejo pot proti Zahodu.

Če se bo zadeva stopnjevala, nameravajo ob letošnji turistični sezoni v Policijo zelo verjetno vnovič vpoklicati rezerviste. Foto: STA

Stanje na slovenski južni meji je Močnikova ocenila za obvladljivo in hkrati opozorila, da je potencial na t. i. balkanski migrantski poti do Slovenije precej velik. Vse od Grčije gre za od 50.000 do 60.000 ljudi, policija pa glede na ugodne vremenske razmere pričakuje, da se bo pritisk migrantov v poletnih mesecih okrepil.

Močnikova je omenjeni vpoklic rezervistov za obvladovanje stanja ob meji označila za možnost, podobno kot v času lanske turistične sezone.

Od letos vzdolž meje 107 novih policistov

Slovenska policija je sicer stalno in dnevno v stikih s hrvaškimi kolegi na državni in regionalni ravni. Preprečevanje nezakonitega priseljevanja pa je za slovensko policijo "absolutna prioriteta", kar pomeni, "da bi tudi znotraj policije, če bi to potrebovali, morali poskrbeti še za dodatne sile".

Sicer pa se bo policiji po končanem šolanju letos pridružilo 107 novih policistov, ki bodo med drugim razporejeni vzdolž meje. Policija ob morebitni skokoviti rasti pritiska na južno mejo ne zanemarja možnosti, da bi zaprosili za mednarodno pomoč, je še dejala Močnikova.

Na območju Novega mesta letos 509 tujcev

Vodja oddelka za državno mejo in tujce PU Novo mesto Anton Štubljar je navedel, da so na njihovem območju letos obravnavali 509 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V enakem lanskem obdobju so obravnavali 62 tovrstnih prestopkov, vendar ne v Beli krajini, ampak v Posavju.

Samo v Beli krajini so letos obravnavali 462 nezakonitih prehodov, v primerljivem lanskem obdobju teh niso zabeležili. Na območju policijske postaje Črnomelj je bilo letos teh 293, na območju metliške pa 169, je povedal Anton Štubljar. Foto: STA

Pri nezakonitem prečkanju Kolpe je utonilo šest ljudi, štirje na slovenski in dva na hrvaški strani reke. Nezakoniti migranti domačinov sicer ne ogrožajo. Kljub temu jih policija poziva, da tujcev ne spuščajo v svoje domove in naj se jim ne približujejo. O njihovem pojavu naj policijo obvestijo na telefonsko številko 113, je še opozoril Štubljar.