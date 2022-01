V Avstriji stopa v veljavo zakonodaja o pomoči pri samomoru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko zdravnika odobrita prošnjo, mora bolnik po zakonu počakati 12 tednov, ki so namenjeni razmisleku o odločitvi. V primeru neozdravljive bolezni se to obdobje skrajša na dva tedna.

Pred odobritvijo pomoči pri samomoru bosta vsak primer posebej morala oceniti dva zdravnika, od katerih bo moral biti eden usposobljen za paliativno medicino. Zdravnika bosta morala med drugim ugotoviti, ali je bolnik sposoben samostojno sprejemati odločitve.

Po zakonu počakati 12 tednov za razmislek o odločitvi

Če želi bolnik po tej čakalni dobi še vedno nadaljevati, mora o tem obvestiti odvetnika ali notarja, potem pa lahko v lekarni prevzame smrtonosni pripravek. Da bi preprečili zlorabe, bodo imena lekarn, kjer bodo na voljo smrtonosni preparati, razkrita samo odvetnikom in notarjem, ki prejmejo obvestilo bolnikov.

Pravila izključujejo mladoletnike in osebe z duševnimi motnjami

Nova pravila izrecno izključujejo mladoletnike in osebe z duševnimi motnjami.

Nova avstrijska zakonodaja na tem področju je bila potrebna, ker je avstrijsko ustavno sodišče decembra lani razsodilo, da prepoved pomoči pri samomoru krši temeljne človekove pravice in jo je treba odpraviti, kar pa ne velja za prepoved aktivne pomoči pri samomoru. Ta v Avstriji ostaja prepovedana, zanjo pa je zagrožena kazen do petih let zapora.

Pomoč pri samomoru je bila doslej dekriminalizirana v več evropskih državah, vključno s Švico, Španijo, Belgijo in Nizozemsko.