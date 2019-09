V Ajdovščini poskus uboja tujega državljana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo v zgodnjih večernih urah je v Ajdovščini prišlo do poskusa uboja. V dogodku je bil z nožem poškodovan državljan Francije, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Kriminalisti z območja novogoriške policijske uprave so mlajšega osumljenca kaznivega dejanja naslednjega dne prijeli in mu odvzeli prostost. Osumljenca so med vikendom s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zanj odredil pripor v solkanskih zaporih.

V sklopu kriminalistične preiskave so tudi ugotovili, da je osumljenec poskusa uboja utemeljeno osumljen več hujših premoženjskih kaznivih dejanj velike tatvine oziroma vlomov v objekte na območju Policijske postaje Ajdovščina.