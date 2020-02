"Ustvarjali so vtis, da delajo. Naredili niso nič."

Minister za šolstvo je ob nastopu mandata napovedal pripravo bele knjige, ki naj bi navedla težave in poiskala rešitve v šolstvu. Kljub napovedim pa na ministrstvu v povezavi s tem nimajo še nobenega dokumenta, niti komisija, ki naj bi gradivo pripravila, še ni dokončno oblikovana. Šolniki zato ministru očitajo, da ni naredil nič. Minister Pikalo te navedbe zanika in pravi, da gre vse po načrtu.

"Ustvarjali so vtis, da delajo, da se nekaj dogaja. Naredili niso nič." Takšno oceno so odhajajočemu ministru za šolstvo Jerneju Pikalu, ki prihaja iz vrst SD, namenili številni strokovnjaki s področja izobraževanja, je v četrtek v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija v uvodu povedala voditeljica Erika Žnidaršič.

Obljubljal belo knjigo, te pa še vedno ni

Kot so razkrili na TV Slovenija, je minister Pikalo obljubljal številne zakone in temeljito prenovo šolskega sistema. Njegova največja obljuba je bila tako imenovana bela knjiga o šolstvu, ki bi morala prinesti spremembe v šolstvu. A bele knjige še vedno nimamo.

Dodali so, da so ministra v tem mandatu za mizo klicali ravnatelji, starši, učitelji in založniki, a zanje časa menda ni našel. Je pa napovedal, da bo predloge iz peticije za spremembo šolskega sistema, ki jo je podpisalo 22 tisoč ljudi, vključil v belo knjigo.

Morali bi biti sredi dela, a nimamo še niti osnutkov

O beli knjigi je minister celo sam povedal, da bo na začetku opravil pol leta analiz in pogovorov, da dobimo čim več informacij. V drugem delu bodo na vrsti koncipiranje besedila in rešitve, v letu 2020 pa oblikovanje in zakonski ukrepi. Po časovnici bi morali biti sredi dela. A osnutkov bele knjige še ni, saj se je skupina za njeno pripravo šele oblikovala, so TV Slovenija odgovorili na ministrstvu.

Foto: Getty Images

Na ministrstvu so televiziji prav tako pojasnili, da še ni izhodišč, a da bo dokument s tem letos pripravila strokovna komisija, ki jo vodi dr. Jadran Lenarčič. Prav tako pa po poročanju nacionalne televizije še vedno nimajo analize o učinkih zdajšnje bele knjige. Na vprašanje, kakšni so učinki devetletke, so ustvarjalcem oddaje prav tako odgovorili, da tega dokumenta nimajo.

Kaj se dogaja s skupino, ki naj bi pripravila spremembe?

V Tarči so tudi poročali, da ministru ni uspelo sestaviti niti ekipe, ki bo pripravila ta glavni dokument za prenovo šolskega sistema. Strokovnjaki so pričakovali, da bo ekipa za glavni dokument kompetentna. Lenarčiču sicer ne odrekajo kompetenc na njegovem področju, so pa zapisali, da se imenovani v skupino s sistemom vzgoje in izobraževanja ne ukvarjajo niti znanstveno niti strokovno. Pikalo je na odboru za šolstvo nato pojasnil, da člani skupine še niso imenovani, saj še nihče nima sklepa o imenovanju, a bo skupina še dopolnjena z drugimi člani.

Minister: Stvari v skladu s časovnico

Minister Pikalo je poročanje TV Slovenija zanikal in dejal, da gre časovnica natanko tako, kot so napovedali. Kot je dejal, so v prvi polovici leta 2019 opravili pet regionalnih posvetov, v drugi polovici pa so opravili analizo teh posvetov. Oblikovali so strokovno skupino, ki je tudi začela delati. Res pa je, je priznal Pikalo, da je treba to komisijo še dopolniti, da bo lahko začela pripravljati vsebino. Doslej je imela namreč dva sestanka, na katerih se je pripravljala, da začne koncipirati besedilo. "Bela knjiga je javno-strateški dokument. Ni tisto, kar smo imeli pri prejšnjih belih knjigah." Dodal je, da komentar novinarke ni resničen, saj so uresničili vse napovedi.

Razkošni hoteli s petimi zvezdicami za ministra in njegovega sodelavca

V Tarči so tudi poročali, da je minister, če upoštevamo delovne dni in odštejemo letni dopust, petino svojega časa na poslovnih poteh. Ustvarjalci oddaje so se vprašali, ali so takšna potovanja upravičena, če delo doma ni opravljeno. V letu 2019 je imel minister 22 potovanj, v povprečju potuje dva- ali trikrat na mesec. Nikoli ne potuje sam, spremlja ga šef kabineta Tit Neubauer, so še povedali v Tarči.

Foto: Pixabay

Pri tem so navedli ministrovo pot v Kjoto in Tokio, kjer je bival v hotelu s petimi zvezdicami. Skupni stroški so znašali 5.500 evrov. V Minsku naj bi bival v predsedniškem hotelu, pet zvezdic in 1.987 evrov za dva dni, spanje v newyorškem hotelu Hilton je stalo 2.200 evrov za tri dni.

Pikalo: Na potovanja me pošilja vlada

Minister Pikalo je pojasnil, da ga na vsako potovanje pošlje vlada. "Ne gre za to, da bi si jaz katerokoli potovanje izmislil sam. V kabinetu smo celo pogledali in smo naredili statistiko: sprejmemo samo 23 odstotkov vabil, vse drugo zavrnemo. Je pa to tako ministrstvo, tudi moja predhodnica ali moji predhodniki nimajo prav nič drugačne statistike. Je široko, zavzema vse od športa do znanosti in vsega tega," je dodal. "Če kdo misli, da bi dobili prvi center umetne inteligence v Ljubljani tako, da bi sedeli v Ljubljani, se zelo zelo moti," je povedal in pristavil, da je vlada za ta center že zagotovila denar.

"Ravnamo racionalno. Veliko potovanj plača organizator, ne država."

"Povedal je še, da se na vseh svojih poteh ne srečuje le z ministri, ima tudi več bilateralnih srečanj. "Pri svojih stroških smo v primerjavi z drugimi ministrstvi in drugimi porabniki zelo skromni. Vsi stroški, ki ste jih navajali, pa so za celo delegacijo, ne za enega človeka," je dodal. Pikalo je sicer odgovoril, da na ministrstvu ravnajo skrajno racionalno. Veliko potovanj, ki so jih omenili na televiziji, pa so plačali organizatorji. "Take poti stanejo, ampak vedno imajo namen. Mene pošilja vlada, ne pošiljam se sam."