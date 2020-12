Urad za preprečevanje pranja denarja pri Odlazku ugotovil sume davčnih utaj

Urad za preprečevanje pranja denarja je finančni upravi (Furs) naznanil sum davčne zatajitve poslovneža Martina Odlazka, njegovih družinskih članov in povezanih podjetij, na spletnih straneh poročata Nova24TV in Demokracija. Skupni znesek domnevno spornih transakcij so v uradu ocenili na najmanj dva milijona evrov.

V uradu so po navedbah medijev ocenili, da poslovanje družb v povezavi z družino Odlazek močno odstopa od običajnega poslovanja družb. Številne transakcije lahko kažejo na morebitne nepravilnosti pri knjiženju teh transakcij v poslovne knjige, ki pa najverjetneje nimajo nobenih osnov v dejansko sklenjenih poslih, pisanje medijev povzema STA.

Iz tega izhaja sklep, da poslovanje obravnavanih družb in njihovih zastopnikov oziroma ustanoviteljev vsebuje razloge za sum storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve ali katerega drugega kaznivega dejanja s področja gospodarstva.

Utaja najmanj dveh milijonov evrov?

Sum se poleg Martina Odlazka nanaša na njegovega brata Marka in sina Gašperja ter podjetja Krater, Eurofit in Salomon. Lastniška struktura družb, vpletenih v domnevno sporne transakcije, je po navedbah medijev precej zapletena, vendar pa večina indicev vodi v povezavo z družino Odlazek. Transakcije se nanašajo na obdobje od leta 2015, skupni znesek domnevno spornih transakcij pa so ocenili na najmanj dva milijona evrov.

Sredstva so med drugim krožila med družbami Krater, SET (v stečaju), Gramoz (v stečaju) in Korotan (v stečaju). Pooblaščene osebe poslovnega računa družbe Krater so bile Jože Čad, Vana Šutalo, Štefan Baš in Špela Mazovec, račun pa je bil nato leta 2017 zaprt. Prilivi, vračila posojil in prenosi različnih namenov so se izvrševali v obdobju enega meseca, skupni znesek teh transakcij pa je bil okoli 20 tisoč evrov.

Za domnevna poplačila kredita 750 tisoč evrov

Neobičajne transakcije so pristojni po navedbah omenjenih medijev zaznali tudi med Martinom, Markom in Gašperjem Odlazkom ter lastniško družbo Eurofit in družbo Salomon. Na račun Marka Odlazka je na primer v enem letu priteklo okoli 156 tisoč evrov, za domnevna poplačila posojila pa je odšlo okoli 750 tisoč evrov. Na svoj račun je obenem prejel tudi okoli 800 tisoč evrov od družbe Salomon, poročata medija.

V medsebojnih transakcijah je po pisanju obeh medijev sodeloval tudi Gašper Odlazek, ki je prejel okoli 300 tisoč evrov. Družba Eurofit je nakazovala predvsem drugemu sinu Nejcu Odlazku, Martinu in Gašperju Odlazku ter družbi Salomon, in sicer skupno okoli 630 tisoč evrov.