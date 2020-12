Direktor družbe Salomon Gregor Repič je v zvezi s prispevkom, ki ga je STA pod zgoraj omenjenim naslovom povzela po Novi24TV in Demokraciji, sporočil, da "družba Salomon d.o.o. ter zaposleni, navedeni v prispevku z naslovom 'Urad za preprečevanje pranja denarja ugotovil sume davčnih utaj Martina Odlazka, njegovih družinskih članov in z njimi povezanih podjetij', objavljenem na spletnem portalu Nova24TV in Demokracija, v zvezi s tem pojasnjujemo, da je predmetni članek poln neresnic, podtikanj in zavajanj".

"V njem je novinarka Sara Kovač brez kakršnihkoli dokazov ali kakršnegakoli preverjanja zapisanih dejstev navedla popolnoma neresnične informacije o tem, da naj bi bil s strani Urada za preprečevanje pranja denarja ugotovljen sum davčnih utaj Martina Odlazka, družb Salomon d.o.o Ljubljana ter Dolenjski list d. o.o. in še številnih drugih," je navedeno.

"V članku je navedeno, da naj bi bil Martin Odlazek obsojen na hišni pripor, kar tudi ne drži. Članek je enostranski napad na čast in dobro ime vseh v članku omenjenih oseb. Zlonamerno namiguje na storitve kaznivih dejanj. Celotna narava članka je očitno zgolj in samo blatiti v njem izpostavljene osebe. V članku navedenih posameznikov nihče od novinarjev Nove24 ali Demokracije v zvezi z zapisi nikoli ni kontaktiral," je zapisano v zahtevi za prikaz nasprotnih dejstev.

"Članek tako predstavlja očitno kršitev temeljnega načela poštenega in profesionalnega novinarstva, ki je v tem, da mora novinar v članku, v katerem so hude obtožbe, pridobiti tudi mnenje nasprotne strani in takšno mnenje tudi objaviti hkrati s člankom," je še zapisal Repič, piše STA.