Uprava opozarja na morebitno prisotnost spornega avstrijskega mesa v slovenski živilski verigi

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na morebitno prisotnost mesa iz ene od avstrijskih klavnic, ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev, v slovenski živilski verigi. Glede na razpoložljive podatke bi se lahko to meso distribuiralo tudi v Slovenijo, o čemer so obvestili tukajšnje nosilce živilske dejavnosti.

Kot so sporočili iz uprave, so bili o domnevno spornem ravnanju v eni od klavnic v Avstriji obveščeni v četrtek popoldne prek evropskega sistema hitrega obveščanja o nevarnih živilih in krmi (RASFF).

Nosilce živilskih dejavnosti so že seznanili o spornih dejavnosti klavnice

Foto: Thinkstock "Iz prejete dokumentacije je razvidno, da bi lahko sporno meso prejeli tudi slovenski nosilci živilske dejavnosti, ki smo jih danes seznanili s prejetimi informacijami in od njih zahtevali začetek izvajanja aktivnosti, kot jih predvideva zakonodaja – umik živil iz prometa zaradi suma njihove neustreznosti," so poudarili.

Avstrijski pristojni organi so v okviru preverjanja ugotovili, da so v eni od klavnic v obdobju od 17. septembra do 22. oktobra dali v promet meso 18 živali (17 prašičev in ene krave), ki ni izpolnjevalo predpisanih zahtev.

"Uprava s strani avstrijskih oblasti še ni bila seznanjena o razlogih, na osnovi katerih je bilo meso omenjenih živali na klavni liniji izločeno. Iz evidenc, ki jih vodijo v klavnici, pristojni organi ne morejo ugotoviti točnega datuma dajanja mesa, ki naj bi izviralo od izločenih živali v promet, zato so avstrijske oblasti zahtevale umik vsega mesa danega v promet v tem obdobju," so še poudarili.

Šefa klavnice so aretirali in je v preiskovalnem priporu

Po poročanju gre za eno od klavnic na območju Lipnice na avstrijskem Štajerskem, približno 40 kilometrov severno od Maribora. 55-letnega šefa obrata so že aretirali in je v preiskovalnem priporu. Osumljen je prevare, saj naj bi v klavnici predelovali meso, ki je bilo prvotno neprimerno za uživanje in je bilo namenjeno v kafilerijo.

Foto: Getty Images Preiskava, ki so jo že sprožili, naj bi ugotovila, ali je bilo meso, šlo je tako za goveje kot svinjsko meso, škodljivo za zdravje, in kdo so bili morebitni odjemalci. Po poročanju avstrijskega časnika Die Krone, veterinarska direkcija avstrijske Štajerske preverja seznam dobaviteljev. Na seznamu naj bi bilo okoli 30 dobaviteljev.

Vodja veterinarske direkcije avstrijske Štajerske Peter Wagner je za časnik dejal, da je klavnica meso prodajala mesarjem, diskontom in v tujino. Večje trgovske verige pri tej klavnici niso kupovale. Klavnici so tudi odredili, da mora obvestiti dobavitelje in zahtevati vrnitev mesa.

Glede na doslej znane podatke in relativno majhno količino mesa, ki verjetno ne bo prodana na trgu, pristojne oblasti v Avstriji sicer menijo, da je akutna nevarnost za potrošnika malo verjetna. Ob tem navajajo, da neprimerno za uživanje pomeni, da niso izpolnjeni določeni zakonski predpisi, in da to še ne pomeni, da je tudi nevarno za zdravje.

V omenjeni klavnici so sicer že leta 2015 zaznali kršitve zakona o zaščiti živali.