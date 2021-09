Uporabniki proti spremembam: "Metelkove ne damo"

Javna razprava o predlogu sprememb omenjenega OPN je bila odprta do 30. junija, v sklopu javne razprave so uporabniki AKC Metelkova tudi posredovali svoje pripombe.

Javna razprava o predlogu sprememb omenjenega OPN je bila odprta do 30. junija, v sklopu javne razprave so uporabniki AKC Metelkova tudi posredovali svoje pripombe. Foto: Ana Kovač

Kot je razvidno iz besedila, ki so ga posredovali Molu, je ta predlagal spremembo OPN, s katero bi bilo zdaj enotno območje AKC Metelkova mesto razdeljeno na dve prostorski enoti: novo prostorsko enoto in zmanjšano staro enoto. Tej bi odvzeli območje metelkovskega igrišča in zemljišče, na katerem stoji Hostel Celica. Na novi enoti predlog spremembe OPN predvideva gradnjo prizidka Celice in parkirne hiše.

Kot so zapisali uporabniki AKC Metelkova, predlagane spremembe predstavljajo izjemno resen poseg v tkivo ne zgolj avtonomnega kulturnega centra, temveč tudi same četrti Tabor, katere sestavni del so. Predvidevajo samovoljno drobljenje zdaj enotnega in urbanistično zaključenega prostora, ki je v javni rabi. Zato se čutijo dolžne, da se na predlog sprememb OPN oglasijo s svojimi pripombami oziroma stališči tudi v okviru formalnega postopka zbiranja pripomb.

Z ničimer niso bili seznanjeni

V dopisu so zapisali, da niso bili seznanjeni z nobenimi pobudami ali celo zgolj idejami za spremembe OPN na področju AKC Metelkova mesto, da je proces priprave predloga sprememb "potekal brez njih in mimo njih" in da predlaganim spremembam OPN na področju AKC Metelkove mesta v celoti nasprotujejo.

Opozarjajo, da je metelkovsko igrišče integralen del AKC Metelkova mesto in je v redni uporabi. Stene, ki ga s treh strani obdajajo, pa tvorijo t. i. wall of fame, ki mu ulični umetniki in umetnice redno vdihavajo novo življenje z vedno svežimi poslikavami in grafiti. Tako kot preostale dele AKC ga vzdržujejo njeni uporabniki in uporabnice, s Hostlom Celica pa že skoraj 20 let ohranjajo dobrososedske odnose.

Gre za napad na AKC Metelkova mesto

Vsak poskus spremembe trenutne rabe metelkovskega igrišča brez dogovora z obstoječimi uporabniki in uporabnicami AKC Metelkova mesto bi po njihovem mnenju pomenil "napad na AKC Metelkova mesto kot celoto" in bi ga razumeli kot "napoved nadaljnjih poskusov izrivanja obstoječih dejavnosti alternativne kulture in družbenosti ter njihove nadomestitve s tistimi, ki bi bile bolj po meri profitnih interesov kapitala".

Na Mol apelirajo, da se "vzdrži enostranskih sprememb na območju Metelkova mesto in upošteva njihove pripombe". Prav tako apelirajo, naj "spoštuje splošno znano specifičnost območja AKC Metelkova, v katerega je prostorsko umeščeno, vključno z njegovimi programi, dejavnostmi in procesi upravljanja".

"Metelkove ne damo in če bo treba, se bomo zanjo borili z vsemi svojimi močmi, znanji in pogumom," so še zapisali.

Od Mola sicer pričakujejo zavezanost k dialogu in spoštovanje metelkovske avtonomije, vključno z urbanistično avtonomijo, umik predlogov sprememb OPN in OPPN, ki je del OPN, ter odpoved slehernim enostranskim posegom, ki bi spreminjali obstoječo urbanistično ureditev področja AKC Metelkova mesto.

V sklopu 28. obletnice AKC Metelkova so o problematiki spregovorili tudi na četrtkovi diskusiji, na kateri so se ozrli tudi na zgodovino Metelkove.