Nevladniki ne nameravajo zapustili stavbe na Metelkovi 6

Potem ko je Levica v ponedeljek opozorila, da je ministrstvo za kulturo nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, pozvalo k izselitvi do konca januarja 2021, so se oglasili še nevladniki. Ti opozarjajo, da so sredstva za obnovo v proračunu predvidena šele v letu 2023, in sporočajo, da stavbe ne nameravajo zapustiti.

Nevladne organizacije, ki delujejo na Metelkovi ulici 6, so v ponedeljek od upravljavca stavbe ministrstva za kulturo prejele predlog za sporazumno prekinitev najemne pogodbe in poziv, naj stavbo zapustijo do 31. januarja 2021. Če tega ne bodo storile, je ministrstvo napovedalo, da bo izselitev doseglo po sodni poti in na njihove stroške. Kot razlog za izselitev so na ministrstvu navedli, da potrebujejo prostore zase ter da jih nameravajo obnoviti, piše v sporočilu za javnost.

Po zapisu nevladnikov so v proračunu sredstva za obnovo predvidena šele v letu 2023, ministrstvo pa najemnikom ob predlogu za prekinitev najemne pogodbe ni ponudilo nadomestnih prostorov, z njimi niti ni začelo dialoga. "Proti ravnanju ministrstva za kulturo odločno protestiramo in ga razumemo kot napad na civilno družbo in neodvisno kulturo v želji, da se onemogoči delovanje kritične javnosti. Te želje sedanja oblast in zlasti največja vladna stranka SDS nikoli nista skrivali," so zapisali, piše STA.

PiC, Mirovni inštitut, ŠKUC, Mesto žensk

Spomnili so, da se mednarodno priznane organizacije, ki delujejo na Metelkovi 6, ukvarjajo z neodvisno kulturno in umetniško produkcijo, raziskovanjem in zagovorništvom manjšinskih in marginaliziranih skupin. Med njimi so Pravno informacijski center - PiC, Mirovni inštitut, Zavod Maska, ŠKUC, Mesto žensk in SCCA Ljubljana.

Organizacije s prostori v Metelkovi 6 izhajajo iz dediščine civilno-družbenih gibanj, "ki so v osemdesetih letih minulega stoletja spodbujale demokratizacijo in demilitarizacijo družbe ter s tem odločilno pripomogle k sprejetju demokratične ustave po osamosvojitvi države". Eden od ključnih simbolnih trenutkov teh prizadevanj se je po njihovih besedah zgodil leta 1993, ko so kulturniki, umetniki in aktivisti zasedli nekdanje poveljstvo vseh slovenskih vojašnic JLA na Metelkovi ulici, piše STA.

"Odtlej je to javni prostor, kjer spoštujemo raznolikost, solidarnost, dialog in kritično misel. Te vrednote in zgodovinska dejstva poskuša sedanja vladajoča politika izbrisati, čeprav se je predsednik vlade celo sam nekoč prišteval med mirovnike," so zapisali.

Edina stavba, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam

Od ministrstva za kulturo bi nevladniki pričakovali, "da bo podprlo kreativnost in vednost, ki nastajata v tem prostoru, nasprotno pa se je sredi pandemije odločilo, da nam bo odvzelo osnovno infrastrukturo in s tem temelj za naše delovanje". Ob tem so poudarili, da je stavba na Metelkovi 6 edina, ki jo ministrstvo za kulturo namenja neodvisnim kulturnim, umetniškim in raziskovalnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, piše STA.

"Ministrstvu za kulturo in vladi RS sporočamo, da Metelkove 6 ne bomo zapustili in da se bomo z vsemi silami uprli napadom na civilno družbo, neodvisno kulturo in demokracijo," so sklenili nevladniki.

STA je prošnjo za odziv na ministrstvo naslovila v ponedeljek, odgovor še čaka.