Upokojence skrbi naraščanje okužb, Pahorja pozvali k ukrepanju

Upokojenci so v pismu predsedniku države zapisali, da so pred časom začeli z akcijo in prepričevanjem ter pozivom k cepljenju, predvsem med tistimi, ki še omahujejo.

Iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje so včeraj prejeli obvestilo, da epidemiologi s terena zaznavajo močan porast okužb s covid-19 med že cepljenimi starejšimi osebami. Zato so vsa društva, ki v teh dneh pripravljajo izlete, druženja, Občne zbore ali športne igre pozvali, da poskrbijo za sledljivost udeležencev. Dodali so, da jih skrbi izvedba Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki bo potekal med 29. septembrom in 1. oktobrom v Cankarjevem domu.

Pahorja pozivajo, naj festival prestavijo

"Epidemiologi ob tem opozarjajo, da bomo pri nas vrh četrtega vala dosegli ravno v času prireditve F3žo, torej nekje okoli Mednarodnega dneva starejših, zato vas pozivamo, da razmislite o pokroviteljstvu pod takimi pogoji, kjer bo v zaprtem delu atrija Cankarjevega doma naenkrat lahko več sto ljudi in če bo le eden od njih nepazljiv, lahko povzroči posledice neslutenih razsežnosti.

Vaša odločitev je, gospod predsednik, ali boste kot častni pokrovitelj do konca vztrajali, da se F3žo odvija po zastavljenem programu ali boste nemara Organizacijskemu odboru predlagali, da se prireditev zaradi okoliščin in za zaščito vseh prebivalcev, posebno starejših, prestavi na čas, ki bo ugodnejši in varnejši za nas vse," so zaključili pismo v ZDUS in pismo ob Borutu Pahorju naslovili še na premierja Janeza Janšo, ministrstvo za delo, ministrstvo za zdravje in NIJZ.