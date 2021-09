Primerno ali ne? Župan: Cepite se, saj ne mislimo širiti pokopališča #video

Župan Loškega Potoka Ivan Benčina je vse občane, ki se še niso cepili, pred dnevi preko spletne strani občine pozval, da to storijo čim prej. Kot je ob tem hudomušno zapisal, letos namreč še ne nameravajo širiti pokopališča. V omenjeni občini so po daljšem času brez okužb znova zabeležili okužene s covid-19.

"Pozivam vse, ki se še niste cepili, da to storite čim prej. Trenutno je to edina možnost, da se izognemo bistveno večjim omejitvam in da zaščitimo sebe in najbližje. Letos namreč še ne bomo širili pokopališča." Takšen zapis župana se je po občini razširil zelo hitro, a župan pravi, da želenega učinka ni dosegel.

"Poziv je bil pravzaprav namenjen temu, da ljudje še enkrat razmislijo o argumentih strokovnjakov, ki pozivaj k cepljenju. Na žalost pa je zgleda covid-19, oziroma je največja žrtev covid-19, zdrava pamet. Glede na argumente, ki jih imajo necepilci, moram reči, da sem prav presenečen pravzaprav, da vsi pozivi zaležejo tako malo," je dejal župan Ivan Benčina.

Kako izjavo glede širjenja pokopališča razumejo občani?

"Kdor razume, bo učinkovalo, vsekakor," je dejala eden od domačinov.

"Mislim, da je za ta kraj mal preveč bombastična. Ta širitev pokopališča v tej naši občini Loški Potok zaenkrat res ne bo prišla v poštev," je dejal drugi.

"Jaz pravim, da bo cepljenje sigurno uspelo, kajti tukaj je kar krščanski narod, zaradi tega, kar pravim, bo. Po moje bo," je menil tretji.

Po cepljenju v povprečju

V Loškem Potoku, ki pripada Jugovzhodni regiji, je trenutno osem okuženih, po precepljenosti pa se nahajajo na slovenskem povprečju. Trenutno sta med najbolj precepljenimi regijami Zasavska in Koroška, Jugovzhodna Slovenija pa z 42-dostotki zaenkrat ostaja pri dnu lestvice.

"Upam sicer, da se bo septembra zadeva poboljšala. Ko pridejo ljudje z dopustov, tudi zdravstveni delavci, mislim, da bo ta stvar nekoliko boljša. Da bo pa tako, kot si želijo strokovnjaki, pa mislim, da bo še nekaj časa trajalo," meni Benčina.

Kljub temu da se nekaterih zapis ni dotaknil, župan poudarja, kako pomembno je zaupanje v strokovnjake in zbiranje pravih informacij.