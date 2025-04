Umrla je pesnica, pisateljica in publicistka Neža Maurer

Umrla je Neža Maurer, eno osrednjih pesniških imen pri nas. Stara je bila 94 let. Novico o slovesu Neže Maurer so sporočili z občine Škofja Loka, kjer je bila od leta 2005 častna občanka.

Neža Maurer se je rodila 22. decembra 1930 v vasi Podvin pri Polzeli. Na Polzeli je obiskovala slovensko in med vojno nemško osnovno šolo, po vojni je naredila tečaje in izpite čez srednjo šolo in končala učiteljišče v Ljubljani, piše na spletno strani Društva slovenskih pisateljev (DSP).

Učiteljica in novinarka

Poučevala je na Primorskem (Črni vrh nad Idrijo, Ilirska Bistrica). Redno je končala Pedagoško akademijo v Ljubljani, izredno pa filozofsko fakulteto. Diplomirala je kot slavistka leta 1960.

Delala je kot novinarka: bila je prva urednica šolskih TV oddaj v Ljubljani, tehnična urednica pri revijah, reporterka in glavna – odgovorna urednica in direktorica Prosvetnega lista. Zadnja leta službovanja je bila samostojna svetovalka za kulturo pri Komiteju za informiranje SR Slovenije.

Umetniška dela

Tudi po upokojitvi je še vedno delala kot samostojna umetnica. Pisala je literaturo za odrasle in otroke, prevajala iz slovanskih jezikov – bivše srbohrvaščine, ruščine in nemščine). Bila je članica Društva novinarjev (od leta 1983) in PEN kluba (od leta 1991).