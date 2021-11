Umrla je nekdanja evropska poslanka Patricija Šulin

Za posledicami bolezni je v 56. letu starosti umrla Patricija Šulin, poslanka v Evropskem parlamentu od 2014 do 2019. Pred tem je bila poslanka stranke SDS v državnem zboru, kjer je delovala v odborih za finance in monetarno politiko, gospodarstvo in zdravstvo.

Kot so zapisali v SDS, jih je vest o smrti Šulinove globoko pretresla. "V slovenski javnosti je bila prepoznana kot dobrosrčna in prizadevna političarka, predvsem pa dobra poznavalka davčnega prava. Člani SDS in sodelavci pa so jo doživeli kot nasmejano, toplo in empatično osebo, ki je znala prisluhniti in svetovati, ko je bilo potrebno," so zapisali na spletni strani. Svojcem pokojne izrekajo globoko sožalje.

Šulinova je bila rojena leta 1965 v Trnovem pri Novi Gorici, z družino je živela v Novi Gorici. Po zaključku šolanja na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju je delovala v gospodarstvu. Od leta 1997 je bila zaposlena na Davčnem uradu Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani, kjer je opravljala dela in naloge višjega davčnega inšpektorja.

Leta 2009 je postala predsednica ženskega odbora goriške regijske koordinacije SDS, leta 2010 pa predsednica mestnega odbora SDS Nova Gorica. Na lokalnih volitvah 2010 je bila izvoljena kot svetnica mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2010−2014. Bila je predsednica svetniške skupine SDS v mestnem svetu MONG in predsednica statutarno-pravne komisije, ki je prenovila statut MONG in poslovnik o delu mestnega sveta MONG. Leta 2011 je postala predsednica goriške regijske koordinacije SDS in leta 2013 članica izvršilnega odbora SDS za goriško regijo.

V februarju 2012 je postala nadomestna poslanka v državnem zboru v drugi vladi Janeza Janše. Delovala je v odborih za finance in monetarno politiko, gospodarstvo in zdravstvo.

Na evropskih volitvah maja 2014 je bila na listi SDS izvoljena za evropsko poslanko. Bila je članica in podpredsednica parlamentarnega odbora za proračun, nadomestna članica v parlamentarnih odborih za nadzor proračuna, transporta in turizma. Bila je tudi članica delegacij za Latinsko Ameriko in Albanijo.