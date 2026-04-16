K. M.

16. 4. 2026,
13.24

Sveti sedež smrt

Četrtek, 16. 4. 2026, 13.24

59 minut

Umrl je Ivan Rebernik

K. M.

Ivana Rebernik | Ivan Rebernik je bil doktor filozofije, teolog, profesor knjižničarstva, dolgoletni direktor kataloškega oddelka vatikanske knjižnice in visoki član Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu.

Ivan Rebernik je bil doktor filozofije, teolog, profesor knjižničarstva, dolgoletni direktor kataloškega oddelka vatikanske knjižnice in visoki član Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu.

V 87. letu starosti je umrl nekdanji slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Ivan Rebernik.

"Slovenija je izgubila uglednega diplomata, intelektualca, prejemnika državnega odlikovanja srebrni red za zasluge in dolgoletnega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu," je na omrežju X sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. 

Kot je zapisala Pirc Musar, je Rebernik "s predanim delom pomembno prispeval h krepitvi odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem ter k večji povezanosti in medsebojnemu razumevanju. Pomembno vlogo je imel tudi pri ohranjanju slovenske identitete med rojaki v Rimu in povezovanju slovenskega prostora z mednarodnim okoljem."

"Spominjamo se ga kot človeka, ki so ga odlikovali predanost sočloveku, širina duha in zavezanost skupnemu dobremu," je sklenila predsednica in svojcem, bližnjim ter vsem, ki so ga spoštovali in cenili, izrekla iskreno sožalje.

Leta 2006 je bil imenovan za veleposlanika pri Svetem sedežu 

Rebernik je bil doktor filozofije, teolog, profesor knjižničarstva, dolgoletni direktor kataloškega oddelka vatikanske knjižnice in visoki član Viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu, piše Družina.

Od leta 1994 je deloval kot svetovalec pri veleposlaništvu Slovenije pri Svetem sedežu, leta 2006 pa je bil imenovan tudi za veleposlanika pri Svetem sedežu. Dolga leta je deloval kot knjižničar v vatikanski knjižnici, kjer je s svojim znanjem in predanostjo soustvarjal zakladnico svetovne kulturne dediščine, so izpostavili.

Za svoje delo je prejel več visokih priznanj, med drugim so mu slovenski škofje leta 2011 podelili odličje svetega Cirila in Metoda v zahvalo in priznanje za izredne zasluge na področju diplomatske, vzgojne in bibliotekarske dejavnosti na ravni vesoljne Cerkve in Katoliške Cerkve v Sloveniji.

Leta 2017 mu je takratni predsednik države Borut Pahor podelil odlikovanje srebrnega reda za zasluge za prispevek h krepitvi odličnih vsestranskih odnosov med RS in Svetim sedežem.

