Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
16. 4. 2026,
14.56

Umik Ustvarjalne igrače – risanje s peskom znamke Moxy

Ustvarjalna igrača - risanje s peskom znamke MOXY | Igralni pesek vsebuje azbestna vlakna, zato je lahko nevaren za zdravje.

Igralni pesek vsebuje azbestna vlakna, zato je lahko nevaren za zdravje.

Foto: Zdravstveni inšpektorat RS

Zdravstveni inšpektorat so prek sistema Safety Gate obvestili o umiku igrače Ustvarjalna igrača – risanje s peskom znamke Moxy nizozemskega proizvajalca Companies. Igralni pesek namreč vsebuje azbestna vlakna, kar lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

Številke modelov odpoklicane igrače so 100037, 100122, 163000, BT360402, TT723276, številke serij PO-202400161, PO-240519, PO-242561 & PO-251115, PO-250436 in PO-251358, kode EAN pa 8714274360402, 8714274723276, 8715427068824, 8715427068831, 871542136066 in 8715427170442.

Igrača je bila na voljo na spletni strani: https://kidero.si/. Ponudnik je iz spletne prodaje umaknil vse izdelke, ki so po lastnostih enaki ali primerljivi z izdelki iz objave in so jih umaknili tudi z drugih trgov.

TEDi, trgovina
Novice Podjetje TEDi kupce prosi, naj tega izdelka ne uporabljajo
Premium riž za suši
Novice Odpoklic izdelka Premium riž za suši
Odpoklic
Novice Odpoklic priljubljenega prigrizka: možna je prisotnost tujkov
igrače umik iz prodaje
VEČ NOVIC
