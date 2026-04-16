Zdravstveni inšpektorat so prek sistema Safety Gate obvestili o umiku igrače Ustvarjalna igrača – risanje s peskom znamke Moxy nizozemskega proizvajalca Companies. Igralni pesek namreč vsebuje azbestna vlakna, kar lahko predstavlja nevarnost za zdravje.

Številke modelov odpoklicane igrače so 100037, 100122, 163000, BT360402, TT723276, številke serij PO-202400161, PO-240519, PO-242561 & PO-251115, PO-250436 in PO-251358, kode EAN pa 8714274360402, 8714274723276, 8715427068824, 8715427068831, 871542136066 in 8715427170442.

Igrača je bila na voljo na spletni strani: https://kidero.si/. Ponudnik je iz spletne prodaje umaknil vse izdelke, ki so po lastnostih enaki ali primerljivi z izdelki iz objave in so jih umaknili tudi z drugih trgov.