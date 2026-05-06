Sreda, 6. 5. 2026, 13.08
Odpoklic zapestnic s kapibaro
Podjetje Pepco je iz prodaje odpoklicalo izdelek zapestnica s kapibaro poljskega proizvajalca Pepco. Izdelek so iz prodaje odpoklicali zaradi tovarniške napake pri notranjem robu zapestnice, ki lahko prereže blago in predstavlja tveganje za nastanek poškodbe.
Model izdelka je PLU 631925.
Serijske številke pa so ORD01604272_01, ORD01604271_01, ORD01604273_01, ORD01604274_01, ORD01604275_01, ORD01604276_01, ORD01604277_01, ORD01604278_01, ORD01604280_01.
Čas prodaje je bil od 3. 3. 2026 do 31. 3. 2026.
Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.