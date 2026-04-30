Četrtek, 30. 4. 2026, 13.59
Nov odpoklic: tokrat so na udaru kužki
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da poteka odpoklic dopolnilne hrane za pse Vegdog Jerkeys v pakiranju 80 gramov nemškega dobavitelja Younikat. Živilo, ki ga v Sloveniji distribuira podjetje Aniveg prek spletne trgovine Taffy in Lilly, odstranjujejo iz prodaje zaradi morebitne prisotnosti tujkov.
Seriji izdelkov sta 454 z rokom uporabe 11. 12. 2026, in 487 z rokom uporabe 14. 1. 2027.
Uprava za varno hrano skrbnikom živali svetuje, da psov ne hranijo s tem z izdelkom.