Nov odpoklic: tokrat so na udaru kužki

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je sporočila, da poteka odpoklic dopolnilne hrane za pse Vegdog Jerkeys v pakiranju 80 gramov nemškega dobavitelja Younikat. Živilo, ki ga v Sloveniji distribuira podjetje Aniveg prek spletne trgovine Taffy in Lilly, odstranjujejo iz prodaje zaradi morebitne prisotnosti tujkov.