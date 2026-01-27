Vladni urad za komuniciranje (Ukom) se je odločil za preklic poziva k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za informativno kampanjo o dosežkih vlade v iztekajočem se mandatu. Ta je bila v zadnjih dneh deležna številnih kritik. Po mnenju Ukoma so te neutemeljene, a so se kljub temu odločili za umik.

Ukom je namreč objavil javni poziv k oddaji ponudb za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade, iz katerega izhaja, da so načrtovali desetdnevno medijsko kampanjo.

Oglasil se je tudi Inštitut 8. marec

Ta bi potekala med 9. in 18. februarjem, torej do zadnjega dne pred začetkom uradne volilne kampanje. Za informativno kampanjo so na vladni strani predvideli sredstva v višini 40 tisoč evrov za zakup medijskega prostora na spletnih portalih in oglaševalskega časa na radiih.

Načrtovana informativna kampanja o dosežkih vlade ob koncu mandata je sicer dvignila kar nekaj prahu. V opozicijski NSi so že v ponedeljek zaradi tega zahtevali sejo komisije DZ za nadzor javnih financ, danes pa je vlado k umiku razpisa javno pozval tudi Inštitut 8. marec.