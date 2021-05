Ukom razkril pogodbe: od Ninamedie do nevladnih organizacij

Urad vlade za komuniciranje javnosti razkril seznam podjetij in posameznikov, s katerimi so sodelovali od začetka leta 2019. Na seznamu so tako nevladne organizacije, podjetja, profesorji kot tudi novinarji.

Več milijonov evrov davkoplačevalskega denarja Urad vlade za komuniciranje (Ukom) vsako leto nameni različnim poslovnim partnerjem. Levji delež sicer odpade na Slovensko tiskovno agencijo, ki je v 2019 in 2020 dobila vsako leto dobra dva milijona evrov.

Na seznamu poslovnih partnerjev Ukoma poleg STA najdemo tako podjetja, posameznike kot nevladne organizacije. Med slednjimi najdemo tudi take, katerih predstavniki so v preteklih letih ali bili aktivni pred volitvami z jasno politično opredeljenostjo, so kandidirali na volitvah kot predstavniki danes opozicijskih strank ali so se javno opredeljujejo glede trenutnih demonstracij proti vladajočo koaliciji.

Vse pogodbe, ki jih je Ukom sklenil od 1. 1. 2019 do konca letošnjega februarja, si lahko ogledate tukaj.

Podatki in direktorji

Podatki, predstavljeni v članku, temeljijo na javnih objavah Ukoma, poročanju drugih medijev ter na podatkih, ki nam jih je Ukom posredoval na podlagi novinarskih vprašanj.



Ukom je od leta 2015 do 13. marca lani vodila Kristina Plavšak Krajnc. Gre torej za obdobje vlad Mira Cerarja in Marjana Šarca. Plavšak Kranjčevo je marca lani za teden dni zamenjal Miro Petek, ki pa je vodenje kmalu prepustil Urošu Urbaniji, ki urad vodi še danes.

Šarčeva vlada in NVO: Tisoči evrov za "odpiranje pogovora"

Iz podatkov Ukoma je med drugim razvidno, da je ta inštitutu Danes je nov dan v času vlade Marjana Šarca za devetmesečni projekt "odpiranje pogovora o lažnih in sovražnih novicah na Instagramu s spletnimi vplivneži" plačal skoraj šest tisoč evrov.

Med nevladnimi organizacijami, ki so poslovale z Ukom v okviru sofinanciranja NVO, najdemo tudi Mirovni inštitut, društvo Delavska svetovalnica in društvo Humanitas. Mirovni inštitut je prejel skoraj 16 tisoč evrov za izvedbo projekta Solidarnost – Enakost – Istost, prek katerega so organizirali 25 delavnic po vseh srednjih šolah o migracijah.

Delavska svetovalnica je za dva projekta dobila skoraj deset tisočakov. Denar so porabili za svetovanje zaposlenim v tožbah proti delodajalcem ter pomoč različnim skupinam žrtev. Društvo Humanitas je prejelo sedem tisoč evrov za predstavo Skozi oči begunca - nova realnost.

Šarčeva vlada in podjetja: desettisoči evrov za spletne strani

Med večjimi izdatki Ukoma pod vlado Marjana Šarca so predstavljali vložki v spletna mesta. Podjetju Agenda so tako izplačali skoraj 40 tisoč evrov za postavitev, osnovno vzdrževanje ter nadgradnjo spletnih mest urada. Podjetje Akademika je za slabih 50 tisoč evrov prenovilo aplikacijo za zbiranje medijskih prispevkov Infoklip. Med večjimi izdatki Ukoma pod Šarcem pa so bila tudi merjenja javnega mnenja o delu vlade, za katera je Ninamedia prejela skoraj 40 tisoč evrov.

Šarčeva vlada in posamezniki: delavnice in razpisi

Med posamezniki, ki so sodelovali z Ukom v času Šarčeve vlade, sta v javnosti najbolj znana Andrej Drapal in Sandra Bašič Hrvatin. Slednja, ki je sicer profesorica Univerze na Primorskem, je za "ocenjevanje in izdelavo zapisnika o ocenjevanju vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje ozaveščenih in izobraževalnih projektov nevladnih organizacij" prejela dobrih 1.600 evrov.

Drapal, nekdanji solastnik oglaševalske agencije Pristop, pa je z Ukomom opravil dva posla. Za slabih 700 evrov je sodeloval v žiriji in izdelal zapisnika o ocenjevanju predlogov, prispelih v postopku izbire predloga celostne grafične podobe slovenskega predsedovanja Svetu EU. Za 1.374,95 evra pa je drapal moderiral delavnico z naslovom Skupaj kreirajmo inovativni izdelek za učinkovito promocijo Slovenije.

Janševa vlada in NVO: zaradi koronavirusa minimalno financiranje nevladnikov

Od prevzema vlade s strani Janeza Janše se je število nevladnih organizacij, ki sodelujejo z Ukom zmanjšalo. Urbanija je v javnosti to že lani utemeljil z argumentom, da ima v času koronavirusa vlada druge prioritete in mora denar nameniti za reševanje človeških življenj. Med redkimi NVO tako najdemo kulturno društvo Ansambla Saša Avsenika, ki je prejelo skoraj tri tisoč evrov. Slabega tisočaka pa je prejelo tudi društvo Fokus 2031.

Janševa vlada in podjetja: letalske karte in digitalni svet

Eden izmed večjih stroškov Ukoma so letalske karte, katerih vrednost bo do leta 2023 presegla 200 tisoč evrov. Ukom je sicer za iskanje in prodajo kart najel večje število podjetij. Podjetju Akademika so spet podaljšali pogodbo za prenovo in vzdrževanje aplikacije Infoklip, v letih 2021 in 2022 bo prejelo slabih 40 tisoč evrov.

Janševa vlada in posamezniki: promocija cepljenja proti koronavirus

V javnosti najbolj odmeva izbor strokovnjaka za javno komuniciranje Edvarda Kadiča za promocija cepljenja proti koronavirusu. 11.500 evrov bo Kadiču izplačal Ukom, ki je vse podatke o poslu tudi objavil na spletu. Med plačili Ukoma posameznikom najdemo tudi večje število novinarjev, ki so pripravili članke o osamosvajanju Slovenije za 30. obletnico samostojnosti. Med avtorji člankov je tudi novinar Siola in zgodovinar Aleš Žužek, ki je za delo prejel 5.450 evrov.