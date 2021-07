Ukom: Pri pripravi pogodbe o opravljanju javne službe STA neusklajeni pri fotografskem in radijskem servisu

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je na STA posredoval drugi osnutek pogodbe, ki predvideva financiranje javne službe STA. Na torkovem sestanku z vodstvom STA so bile znotraj pogodbe usklajene številne podrobnosti, trenutno pa po navedbah Ukoma neusklajena ostajata predvsem dva elementa, in sicer fotografski ter radijski servis.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je v zakonu o Slovenski tiskovni agenciji (STA) navedeno, da morajo biti vsebine, ki nastajajo v okviru javne službe, brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. "Ne glede na to zakonsko določilo direktor STA Bojan Veselinović še naprej vztraja, da želi nekatere storitve v okviru javne službe še naprej prodajati na prostem trgu, s tem pa evidentno kršiti zakon, saj bi imeli tisti, ki bi za storitev plačali, drugačen dostop do teh storitev kot tisti, ki teh storitev ne bi plačali," so navedli v Ukomu.

Z vidika Ukoma je "takšno nespoštovanje zakona nesprejemljivo, saj gre za evidentno diskriminacijo tistih, ki si dodatnega plačila ne morejo privoščiti". Kot največjo težavo so izpostavili fotografski servis, saj po navedbah Ukoma direktor STA pričakuje, da se ta storitev dvojno plačuje. Najprej jo v celoti plača država, nato pa bi jo rad še dodatno prodajal na trgu, so navedli.

Poleg fotografskega servisa pa je delno problematičen tudi radijski servis, kjer so ključni elementi tega servisa, tonske izjave, dostopni le za plačnike, zakon pa, kot navaja Ukom, izrecno določa, da mora biti tudi ta servis prilagojen za radijski medij (ne pa zgolj objava besedila).

Ukom: Zakaj cenika toliko časa niso poslali, ni znano

Na Ukomu ob tem pozdravljajo prilagoditve servisa in izpolnjevanje zakonskih obveznosti v odnosu do objavljanja celotnih vsebin tako v slovenščini kot tudi angleščini, ki se med drugim nanašajo na manjšinsko problematiko. Ukom je namreč vztrajal, da morajo biti te novice, tako kot predvideva zakon, v celoti brezplačno odprte za vse.

Glede obračunavanja vseh storitev, ki jih predvideva zakon, je Ukom 18. junija na STA poslal zahtevo, da direktor posreduje cenik posameznih storitev, so spomnili. Ker direktor teh podatkov ni poslal, ga je Ukom 7. julija znova pozval, da posreduje zahtevane podatke, saj brez njih pogodbe ni mogoče niti sestaviti niti zaključiti, navajajo in dodajajo, da je Veselinovič podatke poslal 9. julija.

"Zakaj je potreboval kar tri tedne in podatke poslal šele po dodatnem pozivu Ukoma, ni znano. Vsekakor pa to ne kaže na željo, da bi se financiranje STA čim prej uredilo," navajajo na vladnih spletnih straneh.

Ne glede na ta zaplet je Ukom takoj sprejel tri stroškovne postavke, ki jih je poslal direktor STA, in sicer strošek za fotografije, radijski servis in objavo celotnih vsebin za narodne manjšine, zamejske Slovence itd.

"Žal pa Ukom ni mogel pristati na oceno stroškov, ki naj bi nastali STA pri pripravi in objavi povzetka tako v slovenskem kot angleškem jeziku iz vseh ostalih področij. Že v osnovi je namreč nelogično, da direktor Veselinovič pričakuje, da mora država za povzetek novice plačati enako kot za celotno novico," so ocenili.

Direktorja STA so zato pozvali, naj pošlje realne stroške tudi za ti dve zakonsko določeni kategoriji, tako kot so sicer te storitve ovrednotene na trgu in kot jih je tudi on sam vrednotil v preteklosti.